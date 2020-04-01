以下四個星座組合在交往初期會有許多摩擦，但如果撐過去了，後期將會非常和諧甜蜜！

▍1.白羊和天秤

生性猶豫做事優雅的天秤遇見了脾氣直白做事風風火火的白羊，就像是兩個極端的碰撞，在初期時肯定會擦出不一樣的火花，互看不順眼！雖然兩人在別人眼裡是「天作之合」，不僅能完美的彌補對方的缺陷，還能為生活增加不少樂趣。但在初期時，兩人需要磨合的地方非常多，畢竟一個很難接受另一個的沒原則和猶豫，而另一個也很難包容這個急躁和粗魯，因此想要這對和平相處也是非常艱難！

然而，在長時間相處之後，兩人還是會因為對方的不同而被深深吸引，那時他們總能在對方身上發現自己沒有東西或閃光點，以至於因為好奇而對這個人產生更多的關注，然後越陷越深，變得越發著迷！所以他們很適合細水流長的愛情，是相互吸引又相互排斥的代表，一對可愛的歡喜冤家。如果兩人能順利度過戀愛初期時的尷尬，相信未來的日子肯定會非常甜！

▍2.金牛和天蠍

金牛和天蠍都屬於情感不外露，不會表達，只喜歡默默付出的一類人，所以他們會因為個性上相同的性質而吸引，但也會因為長時間的沉默而感受不到對方的真心！因此在戀愛初期時，兩人會因為沒能接收到對方直白的愛意而對這段感情喪失信心，以至於變得越來越消沉，再加上兩人甚麼都不說的性格，讓兩人慢慢陷入了一種死循環和冷戰的氛圍當中，從而引發不少誤會！

但當兩人相處時間長了，對彼此有了深一步的了解後，這種摩擦將會慢慢減少！畢竟金牛不說，他的心意天蠍也會懂，天蠍不表達，金牛也會明白他的意思，金牛和天蠍的默契就是在這種無言之中，一個眼神，一個行為，就能意會。這種甜蜜雖然都是暗中發糖，但這種只有你懂和我懂的小暗號，簡直比光明正大撒狗糧的還要甜！

▍3.雙子和射手

屬於兩個對宮星座的雙子和射手其實是12星座中最微妙的組合，他們行事風格非常相似，所以在許多方面都能做到不謀而合，十分默契。但正是因為太了解對方，所以雙子和射手很難走到一起。畢竟兩個都是一匹野馬，所以誰也不想成為那個被遺留的草原，以至於在初期時都很難相信對方，都沒安全感，然後讓這段感情變得越來越虐！

不過，當兩人度過一段艱難歲月之後，就彷佛發現新大陸般，從對方身上找到了一些以前沒注意的閃光點，變得對對方越來越鍾意！畢竟最懂雙子，能完全降服雙子的也只有射手，因此兩人就算都是野馬，也能一起在草原奔跑，一會兒一起浪，一會兒反方向浪，浪的不知所踪，彷彿單身，卻又在浪完了之後再回來一起玩玩，比以往的戀愛都要隨意自由，長久相處，越甜越炸！

▍4.摩羯和巨蟹

土象星座和水象星座都是陰性星座，並沒有衝突。但在星座學來講巨蟹同摩羯正是一個對宮，所以你們可以是非常情侶，也可能是一世的冤家，因此在戀愛初期時，兩人很容易因為磨合而摩擦出其他的火花，傷人又傷己！尤其是溝通方面，摩羯和巨蟹之間總有一個屏障，一個太過於敏感多疑，一個卻又懶得解釋，交流的好壞會直接影響他們的感情的進展，以至於經常陷入困境！

但好在，經過多次磨合和風雨之後，巨蟹也慢慢熟悉了摩羯的脾性，不再對那些虛無縹緲的東西有太多的執著！已經成長的兩人在後期將重點慢慢放到了家庭上面，兩人想要的幸福很簡單，也很容易滿足，所以即使是柴米油鹽也會讓他們感到非常的甜！

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