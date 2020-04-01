在女團Apink中擔任顏值擔當的26歲女星孫娜恩，以甜美的臉蛋與纖細身材受到粉絲們的喜愛。這幾日，她在社群平台上傳多張工作側拍照，其中一張秀出逆天長腿讓網友們看傻了眼。

近日接下運動品牌代言的她，在廣告及形象照中大展結實身材及性感舞藝已讓粉絲們十分驚艷。

在 Instagram 查看這則貼文 the naeun（@marcellasne_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 18 日 下午 8:15 張貼

日前她又在IG上PO出工作側拍，只見她穿著oversize斑馬紋外套，內搭細肩帶銀色短裙及品牌LOGO絲襪，一雙修長美腿加上冷艷的妝容及表情，使網友紛紛留言「太美了」、「腿竟然這麼長」、「腿太細了吧」引發話題。