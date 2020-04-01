人人都有「別墅」夢，而這裡是離圓夢最近的距離。由欣巴巴事業投資興建的「曉陽明」，為 錯層陽台的類別墅住家，位於綠地環繞的台北市北投區，周邊綠意環抱，鄰近媲美義大利托斯卡尼的威靈頓山莊、軍艦岩及丹鳳山等壯闊山巒，更擁有75米海拔高度的寬廣視野，附近還有近3千種原生動植物，住家環境清幽、空氣良好，成為不少重視環境與養生的政商名流，以及事業有成客戶的首選。

15米陽台VR享受 社區被436座大安森林公園綠意環繞

北投區以環境清幽、高綠覆率聞名，而「曉陽明」就位於綠意盎然的半山腰處，後有軍艦岩及陽明山，75米的海拔高度可以眺望觀音山、關渡平原的四季明媚，住宅後方更有軍艦岩步道，一出家門即能深入自然生態，而這樣的遼闊視野，在其他同型產品中可說是唯一中的唯一。

▲「曉陽明」被面積相當於436座大安森林公園的綠意緊緊環繞，擁有自然空氣清淨機。/中時電子報攝

「曉陽明」基地近3千坪，共有5棟建築，每棟的頂樓空中花園都有270度的視角，各戶陽台規劃為錯層景觀設計，讓心曠神怡的景象可以輕鬆一覽無遺。

「曉陽明」被面積相當於436座大安森林公園的綠意緊緊環繞，包含陽明山系生態保育區、北投奇岩生態社區及關渡平原生態城，在此孕育的生態系豐富又迷人，舉凡台灣藍鵲、黃頭鷺、五色鳥、白頭翁等，稱這裡為長壽綠基因或是會呼吸的節氣建築，一點也不為過！而在疫情肆虐的時期，擁有如同自然空氣清淨機搬的環境與天然芬多精，更顯珍貴稀有。

重「家庭」凝聚力 大3、4房可多代同堂

「曉陽明」為地上5層、地下2層建築，共規劃75戶住家、90個平面車位，坪數介於60-72坪，房型主要為大3-4房，空間寬敞可以容納多人，三代同堂也不是問題；戶戶均為邊間，採光好、空氣流通，無論是外在視野或內部空間，都讓人感到舒適、享受。

▲「曉陽明」坪數區間則是60-72坪，房型主要為大3-4房。/中時電子報攝

值得一提的是， 除了設有24小時全天候駐衛警守護社區；每棟 一樓都設有專屬門廳，公設更是集中設置，包含廚藝教室、健身房、瑜珈教室、閱覽室、lounge bar、20人座宴會廳、中央廚房、KTV等，還有頂樓空中花園坐擁台北市景。

▲宴會廳以家庭會所的概念出發，可 擺設20人座的大餐桌，旁邊則有沙發區，方便大家庭聚餐。/中時電子報攝

太平洋房屋代銷/屈世偉協理表示，公設的宴會廳以家庭會所的概念出發，同時能容納20人(5個家庭)，旁邊則有沙發區，如此是為了讓家庭聚會能在自己的社區舉辦。這樣的設計可以為賓客提供一個寬廣又舒適的聚會用餐空間。

▲太平洋房屋代銷/屈世偉協理。/中時電子報攝

呼吸先天豐富含氧量 擁倚山面河聚財風水

現今疫情尚未結束，空氣流通及品質就顯得格外重要。「曉陽明」四面環繞山巒，建築與山形成對流風，使數萬坪綠色植物的芬多精吹向建築，形成最天然的空氣清淨機，而根據研究顯示，連續3天行走在山林中，體內細胞的免疫活性可高達52.6%，透過再自然不過的吐納就能為體內大掃除，進而提升免疫力。

此外，「曉陽明」周邊的山勢圍繞，形成左青龍、右白虎的天然絕佳風水，不僅有助於權力、事業等運勢，且面迎大漢溪、新店溪，明堂開闊，更是聚財的好方位。

榮獲國家建築金質獎 建築品質被各界肯定

「曉陽明」榮獲第21屆國家建築金質獎，以及第16屆國家品牌玉山獎的雙料殊榮，建築品質獲得政府與各界肯定。

其中，國家建築金質獎共分為規劃設計類、施工品質類、公共工程類、建材設備技術工法類、優良建商營造商認證標章，選出48件得獎作品，篩選條件為表現台灣建築文化及提升生活環境。玉山獎重視的是企業加強營運管理、客戶服務、品質要求、產品創新研發整合未來趨勢等，同時還要兼顧環保綠能，以「品質、品牌、品味」等多面向為評分標準。

這麼一棟內外兼具的台北親山建築，邀您親自鑑賞。