對於許多人來說，出國旅遊除了外國的景點風光，在旅途中會遇到的空姐更是「最美風景」，以下快來看看長榮航空的「空中時尚」吧！

長榮航空目前的制服已到第三代！在2017年正式登場，超接地氣與台灣時裝品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）合作，更是浪漫的以電影「羅馬假期」作為靈感，整體色調是「碧璽綠」，相較於前兩代的活潑淺綠及墨綠色，第三代反而有種復古藝文風，冷冷色調超顯高級質感，因此也被譽為「最時尚的一代」。

長榮航空新制服融入復古藝文氣息與高級時裝的質感。（記者李鋅銅攝）

從新制服上，可看到結合色塊拼接、幾何趣味和簡約俐落的剪裁，其中從空服員的領口顏色可區分3種級別，粉綠為一般，粉紅為副事務長，事務長則為氣勢沉穩的大紅色，讓原本嚴肅專業的制服凸顯出畫龍點睛的效果。

長榮航空新制服可看到結合色塊拼接、幾何趣味和簡約俐落的剪裁。（記者李鋅銅攝）

而新制服最大的差異更在多了空姐領巾！不限制打法讓大家發揮創意，更增添繽紛的朝氣形象，而裙裝的剪裁則是合身舒適，活動度比起上一代更高，因此在飛機上工作也不用擔心綁手綁腳。以下就來看看現役空姐都如何展現溫柔、沉穩的企業形象吧～

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在 Instagram 查看這則貼文 賴珮如（@vinolai）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 23 日 上午 10:14 張貼

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