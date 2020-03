新冠疫情全球爆發,在美國已是感染人數最多的國家,而紐約更是災情嚴重的城市,COACH身處紐約發源地,為避免疫情擴散已先關閉美加門市並捐款200萬美金,但仍保有網路服務,提醒大家照顧好自己及他人。

雖然新冠情看到不盡頭,而Coach品牌精神仍要延續,同時,2020作為全新十年之始,充滿著改變、原創及真實精神,經由過去與現在融合交錯,強調彰顯著勇於表達自我的理念。

陳庭妮穿上2020春季系列服裝the Coach Originals手袋流露強大氣場。(圖/品牌提供)

台灣女星陳庭妮,回顧她演藝之路,由模特兒到演員角色,她不斷突破並堅持自我理念,以她獨有姿態完美蛻變為全方位藝人;現今的陳庭妮,渾身充滿著女性溫柔堅毅的力量,本季特別邀請她穿上2020春季系列服裝、the Coach Originals手袋 及CitySole 運動鞋拍攝一組時尚照片及影片,營造優雅復古及時髦性感的兩種風格,舉手投足之間流露出沉穩極具強大氣場的態度,完美詮釋“ORIGINALS GO THEIR OWN WAY” 風格由我。

陳庭妮穿上CitySole 運動鞋。(圖/品牌提供)

同時,為了讓消費者能體驗Coach美式復古風格,特別設計兩款the Coach Originals時尚濾鏡,以品牌歷史照片集合而成的復古報紙為背景,帶領你重回充滿濃厚美式70、80年代氛圍,記錄這美好時刻。