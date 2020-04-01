因為疫情關係，大多數人休假日都待在家不出門，也因此讓宅經濟大爆發！接下來即將迎接4天的清明連假，愛美的女性在家滑手機絕對不能錯過以下電商，不用去百貨一樓擠母親節檔期也能入手超划算的保養組合！

▍1.新光三越打造初夏最強「線上購物節」

新光三越電商平台beauty STAGE美麗台搶先推出年度最大規模的「線上購物節」！逾200項4折起的化妝品獨家特惠組，包括美麗台線上獨賣的ESTEE LAUDER超級精華大容量回饋組、BOBBI BROWN Nude Drama II法式甜點12色眼彩盤，LANCOME超緊顏白金青春煥亮雪露買一送一、下殺6折的SISLEY全能乳液125ml特惠組等，全站共備有超過2000組的貨量，優先提供美麗台會員線上搶購！即日起至4/15更推出化妝品區滿3,000元現折300元實質回饋！

會員獨享化妝品滿3,000送300，百萬組高CP值美妝，衝這波就對了。（圖／品牌提供）

為滿足線上購物需求，持續擴大會員服務，新光三越電商平台「美麗台－我的微型百貨」現階段共規劃：國際精品館、3C家電館、美妝保養館、運動休閒館、超市保健館、兒童婦嬰館、女仕館、男仕館、質感生活館、好好集台灣好物嚴選館—共十大品類館，預計新增達10,000品項，並積極規劃線上獨家的國際精品館！美麗台線上購物節除了推出最強美妝商品及活動之外，更特別整理春夏必買TOP20潮流夯品，以線上獨家價格及現貨等好康提供會員精準搶購，推薦如：美麗台獨家現貨的SWITCH 新品－集合啦！動物森友會特別版主機+遊戲片+立架組合及健身環組合包、首度進駐線上銷售且為美麗台獨賣的高端精品－Michael Kors Cece黑色迷你鍊帶包和HOGAN男士小羊皮休閒鞋，以及全台平均每7.5秒就賣出一瓶的ESTEE LAUDER特潤超導修護露、年銷高度達20棟台北101的LANCOME超未來肌因賦活露、全球年銷量超過3,000萬瓶的SKII青春露三大春夏必備明星保養品優惠組合，都要讓民眾只需動動手指，輕鬆將喜愛的商品一次購足，全站滿2,000元再享免運費！

▍2.終極美力本質 黛珂官方EC即刻上線

以往給人高貴印象的日系貴婦品牌黛珂，為了讓更多年輕族群認識黛珂，不僅積極的透過SNS社群平台與年輕族群溝通，因應時代發展趨勢，黛珂同步擴展官方EC，提供民眾更多樣化的購物方式。主要是因為，黛珂的商品線很完整且豐富，不論從初入社會的小資OL、自主輕熟的階段到自信的熟齡女性，對於各種肌齡、膚況，黛珂都能提供專屬保養建議。而在黛珂官方EC中，從保養到彩底粧各系列商品一應俱全之外，也將與台灣專櫃同步上市新品，即使無法靠櫃，你也不會錯過黛珂最新商品資訊。

黛珂官方EC也推出母親節檔期優惠，搶便宜不用去百貨一樓人擠人。（圖／品牌提供）

此外，黛珂官方EC，與您一同歡慶母親節，推出許多不容錯的獨家組合之外，即日起黛珂官方EC推出新會員註冊活動，註冊黛珂官方EC新會員贈200元購物金，購買還隨貨附送明星商品黛珂保濕美容液3日體驗組（送完為止）。

▍3.同場加映：即將推出的「昇恆昌宅配網」幫你付稅金買美妝太划算

防疫推升宅經濟，民眾減少至實體通路消費，線上購物正夯，為方便民眾免出國免出門，在家就能購入免稅夢幻逸品，昇恆昌提前推出全新宅配網的貼心服務！昇恆昌宅配網囊括上千種商品，國際精品、時尚名品皆能以低於市場行情價入手，滿額再送品牌獨家贈品；香水與美妝保養品更有獨家免稅大容量特惠組，豪華陣容超越百貨母親節檔期買到賺到；甚至還有常年不折扣、臺灣未上市的獨家商品都在昇恆昌宅配網齊聚一堂；多樣多款的伴手禮與巧克力也不容錯過，剁手都要搶！

貼心服務昇恆昌宅配網Ever Rich to Home將於4/6全新上線，由昇恆昌吸收所有稅金，上千種商品皆是免稅價格，不必出國就能購買免稅品，還提供宅配到府服務。（圖／品牌提供）

4月6日起，昇恆昌宅配網讓您不用再出門人擠人，推出線上會員獨家購物優惠與宅配到府服務，免稅價再享「首次下單現折NT200」、「滿NT4,000現折NT200，累折無上限」，以及線上獨家限量的三重滿額好禮，單筆金額折扣後滿NT6,900元即可獲贈潮人必備「人魚炫彩包+ Hello Kitty 隨身袋」乙份，滿NT20,000元則可獲得流行時尚「透明旅行箱包」乙份，如有昇恆昌聯名卡還能再享9折起優惠，若是選擇至內湖旗艦店自取再加贈5%回饋券，折扣後相當於市價七折起，史無前例的優惠價千萬不能錯過！昇恆昌宅配網根據不同商品類別，下單後進行付稅流程，約2至14天後宅配送到家，以優惠的免稅價格購入獨家商品絕對值得等待！