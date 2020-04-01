以下4個星座的男人在還沒遇到真愛之前可謂是「遊戲人間」，常常發生滾過床溫存過就鬧消失的事件，是許多女人口中的渣男！

▍1.射手座（11.23-12.21）

人這一輩子會遇見很多人，會喜歡上很多人，你是，射手更是這樣！所以他們從不將自己的美好時光全壓在​​一個人的身上，只要能讓他們感到舒適，快樂，就能將他們留下，不能，就會馬上離開。因此絕對不要妄想用什麼東西牽絆住射手，就算是成功得到了軀體，也不能禁錮他們的靈魂，如果強行介入只會將他們越推越遠，以至於變成睡了就會離開的「渣男」！

難道射手真的不會專情嗎？其實他們也是會的，喜歡你的時候是真的喜歡你，對你一心一意，恨不得傾盡所有，將自己生活的細節也描述給你！但他們的喜歡有時卻很短暫，也很自私，是這種我喜歡你跟你沒關係我高興了就好的喜歡，是這種享受了過程就不要太在意結果的喜歡，因此離開時他們才會那麼瀟灑自然。

「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋。」就算是最親密的接觸，和最深入的交流也不能留住射手嚮往自由的腳步，他們就像個不會長大的小孩，在沒經歷風雨之前，是不會肩負起自己的責任。越麻煩的事情越不想去面對，所以當他睡了你之後，第一個想到的只有離開，而這有時並不是渣，而是還不想失去，不想太早長大罷了！

▍2.獅子座（7.23-8.22）

正所謂被偏愛的總是有恃無恐，而獅子就是這樣，他們會仰仗著你的喜歡而肆無忌憚，從不懼怕與你分開，猖狂霸道地把你吃得死死的。這個時候你就會發現，你彷彿不是一個愛人，而是一個幫傭，所以在他們的感情世界裡很難出現對等的愛情，除非是獅子自己苦苦追求而來，不然愛情的天秤只會往他們那邊傾斜！

但當自信過了頭，就變成自大了，他們對於已經得到手的事物就覺得能夠完全掌控住，對於一切擁有的都越來越肆無忌憚，絲毫沒有失去和防範的意識。所以就算是睡了，他們也不會將自己強行留在你的身邊，如果不是責任感很強的獅子，這種經歷只會成為他們未來在同性面前炫耀的資本，或證明自己魅力的表現。所以睡完就離開，對他們來說也只是一種本能罷了！

▍3.雙子座（5.21-6.21）

雙子座的愛情要分為兩種，一種是還未長大，處於懵懂期，並沒有太多經歷，在感情裡只是新手的雙子；另一種就是「萬花叢中過，片葉不沾身」的老油條了。所以如果你遇到的是第一種雙子，就算你拒絕，他們也會執意將你捧在手心，給予你能付出的全部溫暖！但如果你遇到的是第二種雙子，在深入交流結束之後，你們感情交流也會劃上終止符號。

畢竟他們比射手還要孩子氣，可能是自身優勢太過明顯，所以他們總是不自知的在撩人，以至於身邊桃花越來越多。尤其是單身的時候，簡直是名副其實的中央空調，曖昧一個又一個的對象，備胎無數。畢竟在雙子看來，不撩怎麼知道合不合適，但撩多了之後，在別人眼裡就是渣了。不過，如果以上床為標準衡量渣不渣的話，雙子其實還是挺純的。

因此就算是睡了，他們也不會有一點留戀，已經上手的獵物，在雙子眼裡總是一文不值！失去了激情和熱度的你，不再吸引他們的目光，所以為了未來豐富多彩的生活，雙子肯定會選擇馬上離開。

▍4.水瓶座（1.20-2.18）

水瓶應該是12星座中最大的BUG，他們的想法很神奇，對任何人都缺乏一種緊密的親近感，所以在談戀愛的時候，水瓶很難完全投入其中，以至於在想要抽身的時候，比任何人都要瀟灑！

所以極其註重私人空間的他們根本不會好好的戀愛，別人家的愛情是甜甜蜜蜜，兩個人在一起卿卿我我，而水瓶的愛情是我不黏著你你也別黏著我，我不以你為世界中心，你也不許以我為世界中心，我們的生活線可以有交叉，但絕對不能重疊，就算是睡了，也希望兩人在下床的時候都能揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩！

因此別再期望水瓶睡了之後，還會與你繼續溫存，他們大部分的心思都放在了自己精神世界，所以除非心情很好，不然很難對你熱情起來！

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