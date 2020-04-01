S.H.E成員Ella（陳嘉樺）個性古靈精怪、活潑愛耍寶，但她不只是三人中最早結婚生子，也是最早在台北購屋的人，近日疫情肆虐，她乖乖宅在家裡看劇，家中的佈景也曝光了。

Ella29日透過社群平台發文：「有一種休閒叫放空滑手機看劇，你的是哪一種？」同時附上多張居家照，只見她穿著休閒坐在客廳的地毯上，身旁還依偎著寵物狗布丁，而家中擺設也一一揭露，不只後面有個超大的落地窗，還有一個旋轉樓梯，傢俱和燈光設計幾乎都以大地色和暖色調為主，再加上綠色的盆栽點綴，使家中營造出溫暖的氛圍，網友看了狂讚：「家像劇集佈景一樣，那樣好嗎？」、「解接家好漂亮」、「家裡好美～可以來個美家tour嗎」。

事實上，這不是Ella首次公開家中內部照，常常會因為邀請藝人朋友來家裡作客、或是拍攝居家搞笑影片，間接曬出了家中的擺設和裝潢，她婚前第一間房子位於大安區麗水街，目前已價值4500萬，和老公賴斯翔結婚後定居內湖豪宅「麗池會」，不只環境相對隱祕清幽，每坪開價大約80到85萬元，光是一戶就百坪上下，市價已破億。

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在 Instagram 查看這則貼文 ELLA_陳嘉樺（@him_ella0618）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 21 日 上午 6:32 張貼