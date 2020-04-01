innisfree暌違五年之久，終於推出全新的美白系列，漢拏山柑橘C亮白系列有助於改善膚色不均、恢復毛孔彈力，打造透亮無瑕的淨白美肌！

韓國美妝品牌innisfree將濟州島清新潔淨的空氣、溫暖和煦的陽光、肥沃健康的土壤、純淨天然的水源融入產品之中，為消費者打造健康與美麗。但你知道嗎？濟州島其實有一個暱稱，叫做「柑橘島」。濟州島最具代表性的特產「漢拏山柑橘」，因橘子頂端凸起的形狀像漢拏山而命名，與其他品種的橘子相比，漢拏山柑橘富含豐富水分、果皮厚實、含糖量較高，因此也被稱為「加了蜂蜜的橘子」。

innisfree研發團隊將漢拏山柑橘果皮中珍貴的抗氧化及美白成分萃取出來。（圖／品牌提供）

漢拏山柑橘富含維生素C，且果皮中含有大量的橙皮苷與柑橘類黃酮，innisfree研發團隊經過長期的研究及超音波萃取技術，將果皮中珍貴的抗氧化及美白成分萃取出來。並且透過嚴謹的臨床測試發現，這就是讓肌膚變得透亮無瑕的主要成分。

想要達到完美的美白效果，就必須同時進行淡化黑斑與毛孔緊緻的肌膚護理。因此innisfree漢拏山柑橘C亮白系列終於誕生，帶給肌膚最完善的全方位亮白修護，讓你能輕鬆擁有透亮無瑕肌！

漢拏山柑橘C亮白精華富含柑橘類黃酮，發揮高效抗氧化、亮白透嫩、緊緻毛孔三大功效。漢拏山柑橘C亮白精華有助於改善膚色不均、恢復毛孔彈力，打造透亮無瑕的淨白美肌。2%維生素B3衍生物有助於改善斑點及色素沉澱、8%維生素B5衍生物能強化肌膚保護屏障、0.1%維生素C衍生物讓肌膚透亮健康；由內而外，進行全面亮白修護。但是想要達到理想的美白效果，就必須要先讓肌膚喝飽水，此時玻尿酸所擁有的補水效果，能為肌膚傳遞滿滿的水分。漢拏山柑橘C淡斑精華滋潤服貼的精華乳質地，能包覆肌膚的斑點位置，讓有效成分滲透吸收、集中護理斑點困擾的淡斑精華。與漢拏山柑橘C亮白精華一起使用，效果更加倍！

漢拏山柑橘C亮白精華NT1,280元。（圖／品牌提供）

漢拏山柑橘C淡斑精華NT990元。（圖／品牌提供）

於4/1至4/30期間，於全台innisfree門市或官方網路通路消費滿NT3000元，即可獲得「漢拏山柑橘C環保袋」一個。(贈品數量有限，送完為止。)

▍活動

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✔️獎品內容 ｜ innisfree漢拏山柑橘C淡斑精華*1

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/16

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