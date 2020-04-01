女星邵雨薇臉蛋甜美、身材嬌小纖細，演出《1989一念間》、《樓下的房客》等戲劇走紅，近日她釋出一張素顏躺床的照片，不禁讓網友想入非非。

邵雨薇31日半夜在社群網站PO出一張生活照，寫道：「來我旁邊吧 晚安❤提前愚人節快樂囉」畫面中，她頂著素顏臉龐躺在床上，雖然相機畫素不是很高，仍可以看出皮膚光滑透亮，即便沒上妝依舊清新美麗，讓網友讚嘆不已，紛紛留言：「我戀愛了」、「你太撩了吧」、「我等一下就過去妳身邊了」。

邵雨薇今年將滿30歲，但無論是皮膚或是身材，都保持在少女般的青春，她曾透露自己的保養祕訣有點老派，每天都會喝1～2包雞精，還會自製中藥中補氣血的「龜鹿二仙膠」來喝，從內而外替自己補氣色，怪不得皮膚常常散發令人羨慕的光澤。

至於纖細的體態，邵雨薇坦言自己曾在拍《1989》暴肥8公斤，被導演虧「長相已經不連戲」，讓她嚇得連忙減肥，改變食量只吃七分飽，吃東西順序也很講究，會先吃菜、再吃肉，最後吃澱粉，這樣澱粉攝取量就會自然減少，體重藉由這樣控制飲食的方式自然慢慢下降。