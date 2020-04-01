家樂福防疫向前走 提供一次性衛生手套 14:162020/04/01 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家樂福防疫向前走，昨天3月31日快速因應社交距離，宣導室內外保持1公尺至1.5公尺的距離，在全民加強戴口罩、勤洗手外，為避免接觸性傳染，家樂福全台生鮮區、易重複拿取放回的蔬果商品區都提供一次性衛生手套，保障顧客安全，防疫走在最前線。 家樂福在全台生鮮區、易重複拿取放回的蔬果商品區，提供一次性衛生手套。（家樂福提供） 此外，包含手推車、冷凍冷藏櫃、熟食櫃等門把/窗面，都會有機動性消毒擦拭，避免間接感染，讓顧客購物更安心。 家樂福在手推車、冷凍冷藏櫃（圖）、熟食櫃等門把/窗面，都會有機動性消毒擦拭。（家樂福提供） #家樂福 #防疫 #衛生 #顧客 #向前走 也許您會感興趣 推薦閱讀 打1999 竹市府組防疫計程車隊 04:102020/03/28 地方新聞 雲林防疫車隊 超前上路 04:102020/03/28 地方新聞 宣傳防疫 兒童節羅東2000幼園學童獲「防疫包」禮物 11:272020/03/28 生活 員工額外獎金助桃順利推3間防疫旅館 16:392020/03/28 生活 無罩不受訪 小戴模範生 04:102020/03/29 運動天地 陸增產防疫物資 歐洲多國爭購 04:102020/03/30 焦點新聞 桃園防疫計程車2.0 一趟貼司機3500元 04:102020/03/30 地方新聞 防疫隔離假、防疫照顧假期間 勞動部：不計入平均工資計算 20:302020/03/30 生活 防疫物資交換！台澳合作度難關 23:122020/03/30 財經 Gogoro捐電動機車 助桃市防疫 04:102020/03/31 產業特刊 時尚熱門新聞 子瑜白色上衣超透視！強光一照「裡面看光」引暴動 - 星光 - 時尚 安妮白襯衫大開「裡面沒穿」 高清拍攝「雪乳三角洲」超清晰 - 星光 - 時尚 「千年一遇空姐」打開外套沒穿衣！羞吐：星期一的日常 - 星光 - 時尚 178cm超正老闆娘外套裡沒穿衣！黑bra爆出渾圓雙球 - 星光 - 時尚 高級感碧璽綠美到國外！長榮空姐制服秘辛 - 時尚 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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