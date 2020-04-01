家樂福防疫向前走，昨天3月31日快速因應社交距離，宣導室內外保持1公尺至1.5公尺的距離，在全民加強戴口罩、勤洗手外，為避免接觸性傳染，家樂福全台生鮮區、易重複拿取放回的蔬果商品區都提供一次性衛生手套，保障顧客安全，防疫走在最前線。

家樂福在全台生鮮區、易重複拿取放回的蔬果商品區，提供一次性衛生手套。（家樂福提供）

此外，包含手推車、冷凍冷藏櫃、熟食櫃等門把/窗面，都會有機動性消毒擦拭，避免間接感染，讓顧客購物更安心。