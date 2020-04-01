擁有靈動雙眼、直立鼻梁和燦爛甜笑的虎航空服員Rita（高鈺雯），她的美麗被日本媒體封為「千年一遇空姐」，在網路上小有名氣，最近她受邀參加節目錄影，笑說：「我的人生第一次就獻給綜藝大熱門！」

受到新冠肺炎疫情影響，Rita的班表雖然大減，但也趁著這段空檔好好做別的事情，IG擁有43萬粉絲大軍的她，受到節目《綜藝大熱門》青睞，邀請她進棚錄影，她除了化上精緻妝容，也梳著空服員標準包頭、身穿紫色合身制服現身，雖然不是虎航制服，她仍讚不絕口：「這套制服我可以～」

在 Instagram 查看這則貼文 這套制服我可以～💜✨ 🤍RITA（@love_ritakao）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 26 日 上午 3:32 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 我的人生第一次就獻給綜藝大熱門❤️✨ 🤍RITA（@love_ritakao）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 25 日 上午 3:36 張貼

這次錄影是Rita首次在螢光幕前亮相，不只她自己感到興奮，大批粉絲也覺得新鮮，「哈哈，要去看久違的台灣綜藝，只為了看Rita」、「什麼時候播出」、「轉行當藝人」而她這身紫色制服也很吸眼球，獲得不少稱讚，還有人開玩笑地抱怨：「穿太多了！」Rita笑回：「制服是要多露啦！」

Rita為什麼會如此火紅？除了天生有著漂亮的臉蛋、精緻的五官，脫下制服的好身材也有目共睹，她從不吝嗇地在網路分享辣照，像是只穿白色小背心，跪在白床上露出美腿，或是換上各式各樣挖空、合身等衣服，更加襯托她穠纖合度的好身材，怪不得從大學時代就是知名的東吳正妹，畢業後人氣持續飆漲，觸角從航空業延伸到螢光幕前，令人好奇她未來的發展。

在 Instagram 查看這則貼文 🤍RITA（@love_ritakao）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 30 日 上午 3:49 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 🤍RITA（@love_ritakao）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 19 日 上午 2:52 張貼