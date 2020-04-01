法國著名現代主義設計師夏洛特．貝里安Charlotte Perriand，1954年。（Aesop提供）
法國著名現代主義設計師夏洛特．貝里安Charlotte Perriand，1954年。（Aesop提供）
Jo Malone London秘境花園限量系列桂花古龍水30ml，2600元。（Jo Malone London提供）
Jo Malone London秘境花園限量系列桂花古龍水30ml，2600元。（Jo Malone London提供）
法國頂級香氛Frédéric Malle UNE ROSE，6380元。（ART HAUS提供）
法國頂級香氛Frédéric Malle UNE ROSE，6380元。（ART HAUS提供）

頂級香氛不受疫情影響，業績持續看漲，當過往的個性香氛Jo Malone London成為國民香氛，有一群喜愛低調與眾不同的香水迷，持續向世界探詢低調奢華香氛。

香氛迷必知的香氛秘境當屬「ART HAUS Perfumery Chamber香氛密室」，以藝術為名找來世界上的小眾香氛，除了香水，也販售香氛蠟燭、身體保養清潔等系列商品，旗下法國頂級香水Editions de Parfums Frederic Malle繼經典香氛後，再引進身體清潔保養系列與小瓶裝30ml香水，吸引輕奢族入手。

不只是保養很文青，香氛也是中性帶有書卷氣息的Aesop攜手調香師巴納貝．菲永打造品牌第4款香氛「Rozu馥香水」，調香師以法國著名現代主義設計師夏洛特．貝里安的生命故事與創作，作為創作繆思，推出一款不分性別，細微且廣闊的香調，前調以豐富的玫瑰花香開展，同時帶出苦橙、佛手柑、紫蘇與粉紅胡椒新鮮的辛香，隱約的煙燻調襯托出玫瑰的氣味，為了向夏洛特．貝里安致敬，包裝內盒上印有其1933年的攝影作品，別具意義。

Jo Malone London限量花香系列則以亞洲花卉為靈感，有清新的睡蓮古龍水與酸甜芬芳的柚子古龍水，另外也特別推出經典復刻香氣，合歡花、桂花與橙花，一次典藏Jo Malone London花園。

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