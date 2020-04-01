法國著名現代主義設計師夏洛特．貝里安Charlotte Perriand，1954年。（Aesop提供）

Jo Malone London秘境花園限量系列桂花古龍水30ml，2600元。（Jo Malone London提供）

法國頂級香氛Frédéric Malle UNE ROSE，6380元。（ART HAUS提供）

頂級香氛不受疫情影響，業績持續看漲，當過往的個性香氛Jo Malone London成為國民香氛，有一群喜愛低調與眾不同的香水迷，持續向世界探詢低調奢華香氛。

香氛迷必知的香氛秘境當屬「ART HAUS Perfumery Chamber香氛密室」，以藝術為名找來世界上的小眾香氛，除了香水，也販售香氛蠟燭、身體保養清潔等系列商品，旗下法國頂級香水Editions de Parfums Frederic Malle繼經典香氛後，再引進身體清潔保養系列與小瓶裝30ml香水，吸引輕奢族入手。

不只是保養很文青，香氛也是中性帶有書卷氣息的Aesop攜手調香師巴納貝．菲永打造品牌第4款香氛「Rozu馥香水」，調香師以法國著名現代主義設計師夏洛特．貝里安的生命故事與創作，作為創作繆思，推出一款不分性別，細微且廣闊的香調，前調以豐富的玫瑰花香開展，同時帶出苦橙、佛手柑、紫蘇與粉紅胡椒新鮮的辛香，隱約的煙燻調襯托出玫瑰的氣味，為了向夏洛特．貝里安致敬，包裝內盒上印有其1933年的攝影作品，別具意義。

Jo Malone London限量花香系列則以亞洲花卉為靈感，有清新的睡蓮古龍水與酸甜芬芳的柚子古龍水，另外也特別推出經典復刻香氣，合歡花、桂花與橙花，一次典藏Jo Malone London花園。