在全民抗疫的非常時期，每天戴口罩、素顏出門讓許多女性放下了肌膚保養的戒心。其實此時才是強化保養，讓肌膚重返水感光澤、淨白無瑕的大好時機！

肌膚在夏日會產生乾燥、泛紅、光老化等種種困擾，再加上2020年讓全球女性不得不戴上口罩的嚴峻疫情，更為原本已經因氣候升溫而造成的高膚溫再添危機。蘭芝因此推出2020夏季限定的有感降溫雪酪霜，使肌膚在不斷升溫的環境中，迅速達到降溫功效，讓肌膚在夏季與疫情的雙雙攻擊下，全身而退！

LANEIGE蘭芝研發中心發現，冷水或者是放冰箱冷藏過的保養品，對於肌膚恆溫是無效的，僅是表皮冰鎮效果。LANEIGE蘭芝以獨家「極凍保養霜感科技」，即使將產品置於冷凍庫中，取出後仍可一抹化成沁涼雪晶質地，有感降溫，急速保濕，於每天早晚保養步驟中快速為肌膚補水，達到高效保濕的效果。早晨妝前使用，不僅能瞬間保濕，還能讓肌膚甦醒，使毛孔緊緻，後續上底妝時，使底妝更完美服貼；夜間使用，為肌膚解渴並舒緩肌膚一整天日曬後的傷害。

LANEIGE蘭芝水酷肌因沁涼雪酪霜NT.1,350元。（圖／品牌提供）

「為什麼韓國女生的皮膚都不只白皙發亮，更彷彿一掐即會出水一般？」其中的祕密就在於保濕與淨白保養。2020年韓國保養品牌LANEIGE蘭芝在母親節檔期，誠意十足一次祭出4大亮點：新品升級入列、熱賣超值加大、經典保濕修護、再加上吸睛特別獻禮禮盒，為的就是要讓消費者在一年一度的母親節檔期，以超優惠的價格體驗話題性十足的新品﹑儲備整年度的美肌必須，保濕、美白、修護全線保養品加碼狂銷熱賣的彩妝新品，大力展現韓系品牌高CP值，讓小資族也能買到大滿足，與媽媽攜手變身母胎美人！

▍1.新品升級入列

LANEIGE蘭芝精典水酷肌因保濕系列，針對現代人因生活繁忙、壓力指數強大而造成的肌膚慣性缺水問題，以獨家三大超能水活力：補水力﹑鎖水力﹑活水力，為健康水潤的肌膚找到了完美解答。2020年母檔不僅為妳準備了品牌超熱賣的水酷肌因保濕精華外，更讓4月新上市的水酷肌因沁涼雪酪霜一併入列，為接下來的盛夏不僅為肌膚帶來足夠的水分更帶來一股沁涼。

▍2.經典超值加大

LANEIGE蘭芝深耕睡眠美容領域長達17年，夜間睡眠保養一直是韓系品牌蘭芝的專業。睡美人香氛水凝膜全球暢銷超過1600萬瓶，讓晚安面膜幾乎等於LANEIGE蘭芝的代名詞。趁著週年慶檔期以超優惠的價格一次買入經典加大組，絕對是最划算的選擇。「超級莓果C煥顏精露｣內含高達92.5%的超級莓果精萃，不但可抗氧化及還能同時提升肌膚亮白力與自禦力，還附贈「柔漾抛光二用化粧棉｣一盒，正反兩面不同織紋設計，日間溫和去角質拋光、夜間高效滲透保濕，一瓶多效物超所值，蘭芝此次將加大版「超級莓果C煥顏精露｣納入週年慶，以更優惠的價格回饋愛用者。

睡美人香氛水凝膜-保濕淨亮100ml／NT.1,150元。（圖／品牌提供）

▍3.經典晚安修護，全線超優回饋

睡美人晚安系列一直是所有蘭粉每逢檔期必搶購之修護聖品。2020母檔LANEIGE蘭芝為忠實蘭粉準備了一組內含保濕修護女王擁有美譽的睡美人水凝膜(三款正貨任選其一)與網路口碑破表的睡美人極萃滋養晚安唇膜，讓妳一覺醒來比昨天更美！

睡美人晚安必備組(甜莓or蜜柚)NT.1,600元起。（圖／品牌提供）

▍4.吸睛特別獻禮禮盒，錯過此檔再等一年

小巧的旅行包，讓妳的保養小物帶著就走，即使在旅行中也能為妳準備好完整的保養需求！內含超夯週期安瓶為肌膚帶來平衡舒緩、保濕修護肌膚，小小一瓶就給予肌膚大大的神級救援！媽媽一組、妳也一組，和媽媽一起享受呵護肌膚的療癒，打造專屬妳們的精心時刻！

可愛的牛奶禮盒，只在2020母檔限量發售！如此吸睛的牛奶禮盒，絕對是本年度最值得為自己添購的療癒小禮！內含韓國口碑爆棚的牛奶水，以獨家乳霜液態化科技，不擔心乳霜與醒肌露無法均勻融合，在保養第一步驟就完美滋潤每一寸肌膚，肌膚透出動人的牛奶潤澤光！

白茶保濕牛奶家族組NT1,800元。（圖／品牌提供）

▍活動

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✔️抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看LANEIGE蘭芝推出夏季限定的有感降溫雪酪霜，還有母親節特惠懶人包不能錯過！

✔️獎品內容 ｜ LANEIGE蘭芝小禮物*1，不挑款隨機寄出

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/16

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。※