春天，是繁花盛開的季節，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）全新Frivole珠寶系列登場，透過精巧的珠寶工藝和品味獨俱的美學設計，頌讚春天繁花似錦、生機盎然的自然之美，梵克雅寶還邀請新銳畫家Alexandre Benjamin Navet參與春季櫥窗設計，以寫生畫簿的藝術意趣詮釋春天的景緻，別具巧思。

自1920年代起，梵克雅寶即從大自然擷取靈感，將珠寶化身為珍奇鳥兒、優雅的蝴蝶、生氣勃勃的花卉，以跨越時空的永恆珠寶詮釋千姿百媚的大自然之美。

今年新登場的Frivole系列珠寶以大小錯落的花朵呈現，更添靈動之美，立體精雕的心型花瓣綻放璀璨姿采，不論是鏡面拋光黃K金，或舖鑲耀眼美鑽的白K和黃K金，無不承襲自工坊「黃金之手」 (Mains d’Or?) 的專業技藝。

梵克雅寶Frivole系列珠寶登場，在新銳畫家Alexandre Benjamin Navet的筆觸下更添趣味。（Van Cleef & Arpels提供）

為了配合春季花朵的櫥窗主題，梵克雅寶與榮獲2017年Grand Prix Design Parade Toulon大獎的新銳畫家Alexandre Benjamin Navet攜手合作，以手繪寫生的方式畫下花束的剪影，斑斕炫目的色彩和構圖充滿趣味，與梵克雅寶櫥窗全新上架的春季珠寶完美呼應。