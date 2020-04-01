量販店防疫跟上進度，家樂福趁明（2日）起是清明節和兒童節4天連假，為讓防疫更全面，在進賣場量額溫、1.5公尺安全結帳間距、店內設備勤消毒後，賣場內的美食街也快速跟上社交距離。

家樂福美食街客食區每1小時消毒桌椅與環境；顧客休息區減少用餐桌，並拉大各間隔1.5公尺。（家樂福提供）

全台家樂福進駐的餐飲業者皆有「安心服務公約」，各餐飲櫃位主管每天帶領員工實施6大公約準則，並張貼於櫃位明顯處讓民眾安心用餐。「安心服務公約」包含提供酒精給予顧客用餐前清潔雙手、增加餐具與料理餐具消毒作業、每位員工工作全程配戴口罩、員工遵守勤洗手及個人衛生、員工每日入場前量測額溫達標準才能作業、停止試吃/試喝服務避免民眾重複接觸傳染。

家樂福美食街客食區每1小時消毒桌椅與環境；顧客休息區減少用餐桌，並拉大各間隔1.5公尺。（家樂福提供）

此外，美食街客食區每1小時消毒桌椅與環境，如遇人潮高峰時段機動性清潔消毒；顧客休息區減少用餐桌，並拉大各間隔1.5公尺，連接式座位每1.5公尺貼上間隔界線，期望全新防疫措施能以行動關心顧客的用餐安全。

家樂福顧客休息區連接式座位每1.5公尺貼上間隔界線。（家樂福提供）

為了降低社區群聚感染的機會，愛買配合政府防疫宣導，今（1日）午起陸續於賣場內施行「社交距離」措施、張貼告示，在主要出入口放置社交距離守則告示，包括保持安全社交距離1.5公尺以上、排隊等候時請依照地面標示等候、若未能保持社交距離請戴上口罩並避免接觸。

愛買提出社交距離守則，包括保持安全社交距離1.5公尺以上、排隊等候時請依照地面標示等候。（愛買提供）

需排隊的區域會在地面貼上標示，提醒民眾可依標示等候，2日中午前全台分店會完成張貼；賣場內也會加強廣播宣導社交距離須注意的事項，透過視覺與聽覺宣導雙管齊下，加深顧客防疫觀念。