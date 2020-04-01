為迎接明天起兒童節和清明節4天連續假期，遠東百貨和新光三越防疫都準備好了！

遠百因應中央流行疫情指揮中心今（1日）宣布「社交距離注意事項」，明訂室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離，若雙方正確佩戴口罩則可豁免社交距離，初步採柔性勸說，在4個面向加強防疫。

板橋大遠百超市結帳設置排隊動線標示區隔。（遠百提供）

在動線設計上，包括餐廳美食街及影城採梅花座，即將設置防疫隔板，超市排隊動線也以室內安全距離1.5公尺排隊動線標示做區隔；監控管理上，百貨商場全體員工包含影城，建立監控管理體制，如發現異常立即回報並就醫，同仁每日出勤皆有配合測量體溫、第一線服務人員均佩戴口罩、加強員工自主管理。

板橋大遠百超市結帳設置排隊動線標示區隔。（遠百提供）

至於，接駁車輛部分，司機全程佩戴口罩，在兼顧服務品質下，柔行勸導消費者搭乘時自主佩戴口罩，每趟接駁後進行全車座位消毒，宣導接駁車上避免交談、消費者採自主梅花座；館內管理部分，館內消毒、通風按照標準程序每日確實執行，各出入口及樓層均配備酒精洗手液供顧客及員工使用。

新竹大遠百接駁車司機全程戴口罩，每趟接駁後進行全車座位消毒。（遠百提供）

新光三越表示，將依循政府社交距離指引，除第一線人員全面配戴口罩，並將落實包括拉開顧客的排隊距離、宣導顧客於店內配戴口罩等相關措施。