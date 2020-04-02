以下四個星座戀愛時都非常肉慾，比起其他星座更容易有先發生肉體關係、再漸漸發展成情侶關係的情況。

▍1.雙子座（5.21-6.21）

要知道雙子是一個典型的視覺動物，如果對方過於性感，魅力四射，他們就會有忍不住想要把你按倒在床上的衝動，將自己的所有熱情都湧向你。但這並不代表他們就很愛你，對於這種玩玩的遊戲，他們肉體比真心先有感覺，以至於當慾望被滿足後，才會交付真心。

然而就算這樣，雙子的兩副面孔還是欺騙了不少人，所以許多人在交往後都看不懂他們的心，以至於在戀愛裡一直被牽著鼻子走，就連被甩之後也還是處於無解狀態！要知道真心和慾望對雙子來說只是一念之間的事情，所以在膩了之後，他們就很輕鬆的將最初的愛情變成了肉體關係，只願意聊色，不談感情！

當然在心愛的人面前，他們也是這樣，唯一不同的是，雙子順應了自己的心意，而不是只有慾望，稍微用了一點心思。所以他們很享受這種愛意和慾望交融的感覺，即使是愛上之後也堅決不會將慾望拋棄。畢竟他們有時已經將戀愛和肉慾結合，所以在愛上後，他們就會直接將慾望也摻雜其中！

▍2.天蠍座（10.24-11.22）

天蠍對愛情非常執著，所以他們很容易偏離航道，將一段簡單的感情變得非常複雜，投入的太深，以至於經常受到傷害！因此如果天蠍和你在一起只在床上才有熱情，那麼他的心裡可能有一個一直忘不了的人，只有對著那個最愛的人時，他才會認真投入。要知道對慾望遵從的他們完全能做到靈肉分離的程度，心裡想著一個人，還能對另一個人產生慾望，所以比起付出真心，他們大多時候還是停在肉慾方面！

畢竟天蠍的慾望比其它星座強太多，黑夜才是他們的主場，雖然表面禁慾，內心卻時常洶湧澎湃，只是因為太難敞開心扉，撩不動，所以才顯得那麼高冷！其實為了解決生理需求，天蠍還是非常願意陪你玩玩，如果成功入了他的眼，床伴也有可能漸漸成為情人。

因為天蠍是最不適合玩感情遊戲的人，他們很容易就一頭栽進去，所以時間長了之後，他們就會慢慢將自己的心思放在你的身上，從最初的只走腎，變成了「心腎合一」，因此能遇到一個對你既走腎又走心的天蠍，可謂是你此生最大的幸運！

▍3.獅子座（7.23-8.22）

獅子和摩羯一樣，對任何事都有一顆很上進的心，他們總想將任何事都做的更好，所以即使是一場遊戲，他們也不容許自己的尊嚴被踐踏，從打怪升級開始，每次都想要贏得最終的勝利！

因此在戀愛時，他們會在第一時間就佔據主導位置，用各種操作讓你抱好大腿，Carry全場，將王者之氣發揮到了極致！可見獅子用起心來，氣勢上就無人能敵，各種糖衣砲彈，讓每個人都難以抗拒！

不過，這並不是獅子的終極大招，前期的用心大多都是為了後期的肉體關係而做鋪墊，所以在你成功上手後，獅子就馬上考慮起下半身的幸福了！他們的目的非常明確，尤其是獅子男，在他們眼裡喜歡不僅能用嘴說出口，還能用另一種方​​式進行表達，而這種方式又恰好很合他們心意，以至於讓獅子變得越發享受其中！

▍4.射手座（11.23-12.21）

對射手來說，走心從來不是失去自己成就他人，而是我有我的生活，雖然界限分明，但在某些重要時段還是不忘帶著你。因此有伴侶的射手在失去單身生活後也會繼續在外面浪，他們不會為了你而改變自己對生活的態度，也不會打斷自己的好奇心，停止在外面的放縱。

不過，這並不代表射手就不會走心，如果他們是真的喜歡你，肯定會毫不猶豫地將所有空餘時間都給你，即使不能一直陪伴在你的身邊，也會將自己每天的生活細節分享給你，無論你在不在場，他都不希望你錯過自己生命的種種旅程，在戀愛前期時完全將你裝進了自己的心裡！

不過，射手戀愛時會走心，並不代表他們嚮往精神世界的戀愛，比起思想上的簡單交流，射手更傾向於身體上的接觸！要知道，射手對慾望的表達和白羊一樣直白，他們追求人的方式都是一種特定的程序，所以花費心思將你成功上手後，射手就會考慮進行下一步進程。畢竟射手思想開放，對任何事都不沒有任何拘束，走腎比走心更合他們，所以在走完心後他們就會想方設法將你帶入慾望的深淵！

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】