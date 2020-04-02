南韓人氣女團Red Velvet成員JOY(朴秀榮)，日前登上雜誌封面在網路上陸續公開，她自己也在網路上PO出側拍照，其中一到洞洞裝受到網友熱烈討論。
長相甜美、身材凹凸有致的JOY，近日登上時尚雜誌《GQ KOREA》擔任4月號封面人物，而在她自己公開的側拍照中，只見她換上多套貼身洋裝造型，隨著攝影師指示擺動，微微露出深溝與性感鎖骨。
其中一套她穿著連身方格透視洞洞裝，若隱若現的透出雪肌，加上嫵媚的表情，立即吸引50萬人按讚留言，成功引發話題。
南韓人氣女團Red Velvet成員JOY(朴秀榮)，日前登上雜誌封面在網路上陸續公開，她自己也在網路上PO出側拍照，其中一到洞洞裝受到網友熱烈討論。
長相甜美、身材凹凸有致的JOY，近日登上時尚雜誌《GQ KOREA》擔任4月號封面人物，而在她自己公開的側拍照中，只見她換上多套貼身洋裝造型，隨著攝影師指示擺動，微微露出深溝與性感鎖骨。
其中一套她穿著連身方格透視洞洞裝，若隱若現的透出雪肌，加上嫵媚的表情，立即吸引50萬人按讚留言，成功引發話題。
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