現今社群媒體發達，許多網紅都靠著甜美外表、迷人身材獲得網友注意，加上特殊的職業更能滿足不少人的幻想。來自韓國的性感小牙助多絮(다솜)便是憑著天使臉孔、魔鬼身材而吸引15.6萬人追蹤。
本身職業為牙醫助理的她，平常雖戴著口罩但依然遮不住她那愛笑得眼睛，除此之外她私底下也是位性感模特兒，在IG上經常PO出低胸辣照讓人看得臉紅心跳。
近日，她又更新近況，只見照片中的她畫上性感紅唇、穿著白色比基尼，彎腰倒出豐滿半乳，立即吸引上千人按讚紛紛留言「要噴鼻血了」。
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