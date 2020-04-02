本土劇女星曾莞婷過去演活壞女人走紅，近年來把事業重心擺在副業，仍不忘和粉絲分享生活點滴，她最近突然上傳一組新髮型照，表示：「原來我也走在時代的尖端，用了女版栗子頭，讓我嘗試了一個不一樣的自己，我要去找我的朴世路了」原來她的一頭長髮變成及耳短髮，新look引起網友熱議。

曾莞婷30日PO出一系列新造型美照，可以看到她的招牌長髮不見了，變成俐落的及耳短髮，連瀏海長度都換成眉上，格外襯托她的瓜子臉和精緻五官，身上穿著透膚點點拼接黑色洋裝，搭配鮮豔的桃紅色手套，營造出一種時髦感。

曾莞婷表示相當滿意新髮型，「超.級.喜.歡這幾張照片，從過年前就拍的Lulu 頭，正片終於出來了」還特別TAG Lulu（黃路梓茵），對方發現被標後也改口叫曾莞婷「雙胞胎姊姊」，兩人互動相當逗趣搞笑。

不過，有部分長髮控的粉絲不能接受，直呼：「不～我比較喜歡長髮」曾莞婷也回應網友只是戴假髮，但是大多數網友對於短髮造型幾乎都是一面倒稱讚，「復古美」、「俏皮可愛風」、「短髮一樣可愛」。