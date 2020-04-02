每對情侶都有自己獨特的相處方式，很多情侶看上去非常不搭，但是他們的相處卻也讓人羨慕，他們的幸福也只有自己能夠理解。愛情是講不清道不明的，只有自己能夠感受到當中的幸福，一起來看看這三對看起來不配卻超級甜蜜的三對星座CP吧。

▍1.雙子座 摩羯座

很多人說雙子座跟摩羯座的性格相差太大，在一起根本是不可能的。雙子座的人古靈精怪，喜歡玩樂，非常具有幽默感，而且善於交際，非常受歡迎。

而摩羯座的人古板，不苟言笑，他們做事很理性。摩羯座的人不喜歡雙子座反覆無常的性格，而雙子座不喜歡摩羯座的古板，不能開玩笑。

但是這對星座要是在一起，卻也難捨難分。在一起後，互相都會發現對方的優點，性格的差異反而能夠互補，讓兩個人的生活充滿樂趣，成就更好地彼此。所以這對星座在一起也能夠產生美妙的磁場。

▍2.白羊座 天蠍座

白羊座的人粗線條，非常單純，說話做事都是隨心所欲，不管別人說什麼。天蠍座的人外表高冷，給人一種腹黑的感覺，而且處事比較理性睿智，不會隨著自己的性子亂來。

這對星座也是看起來並不般配的，但是他們的相遇，還是能夠產生濃烈的火花。這對星座一動一靜，一冷一熱，能夠給對方不一樣的新奇感受，遇到一塊還是會互相吸引。

白羊座外表剛硬，但是內心非常小鳥依人，而天蠍座的人外表冷漠，內心似一把火，他們的內心還是非常契合的，雙方都很喜歡跟對方在一起的感覺，在一起時非常甜蜜的。

▍3.巨蟹座 天秤座

巨蟹座和天秤座在感情中都是比較被動的，這兩對星座要走在一起，也是比較不容易的。雖然讓很多人覺得不怎麼相配，但是這對星座彼此互相了解後，在一起的機率也是極高的。

這對星座身上的共同點很多，兩個人的性格都是比較溫和的，不喜歡與人發生衝突，生活中同樣追求安逸，重視家庭。

巨蟹座的人心思細膩，會照顧別人的感受，天秤座的人溫柔多情，給人足夠的安全感，而巨蟹座的人要的就是這份安全感。這對星座在一起其實是天作之合的，他們相處融洽，幾乎不會有爭吵。

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