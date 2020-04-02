SK-II母親節慶限定版，青春露限定版。（SK-II提供）

資生堂紅妍肌活組，3600元。（資生堂提供）

IPSA 2020母親節美膚機能霓虹限定組。（IPSA提供）

日系母親節組合打頭陣，紛紛針對防疫祭出限定組合，過往給人高貴形象的頂級美妝，也在防疫期間強化電商通路，不只與合作通路推限定組合，也優化自身官網，透過不同購物型態，讓防疫期間不想出門的消費者，也可以在家鍵盤購物。

黛珂針對電商祭出促銷活動及獨家優惠組合，同時也加碼祭出新品吸引消費者目光，包括AQ系列氣墊產品做好打底保養，明星商品多重防禦隔離乳換新裝，並有相關延伸系列商品，所有產品與專櫃同步上線，即日起至品牌官方網站註冊新會員贈200元購物金，另加贈保溼美容液3日體驗組，送完為止。

強打唯一經典的SK-II則祭出「2020青春露限定版」，以東京女孩為靈感，打造春日娃娃外型包裝，值得玩味的是瓶身上印有東京奧運LOGO， 極有可能是無緣的奧運紀念包裝，隨著奧運延期，熱搭母親節話題賣一波。

頂級美妝資生堂則祭出最低下殺62折起的優惠，包括男星林俊傑代言的「紅妍肌活露」，女星侯佩岑代言的「極上御藏」，都在特惠之列， 各式明星商品組合搭配優惠，吸引消費者出門選購，集團旗下目前僅資生堂國際櫃有專屬線上電商，多數品牌被放在集團購物網「watashi＋」，像是艾杜紗、IPSA、ELIXIR怡麗絲爾、專科、ZA等，不定期在購物網上舉辦快閃優惠。IPSA經典流金水推出「美膚微整機能液霓彩限定版」，台灣搶先全球首賣，這次也在母親節組合之列。

向來是名人指定愛用的肌膚之鑰，在今年母親節檔期也做出疫情應變首度推出「輕奢組合」，並悄悄改裝奢華保養的正貨容量，推出節慶限定縮小版，讓價格看起來殺很大，熱搭母親節優惠，確實也吸引許多新客願意嘗試入手。

貴婦保養SUQQU則主打深層潔淨機能組，看準口罩商機，除了有眼妝特惠組合，也針對毛孔等深層清潔推出限定組合。在這次母親節檔期，美妝業者有別於過往主攻明星商品，推出許多防疫訴求的應變方案，更貼合時下消費需求。