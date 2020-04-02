美國服裝品牌Brooks Brothers美國總公司於3月30日針對華盛頓白宮、其他各州、以及地方醫療用品領導者的緊急呼籲做出回應。品牌將原本生產領帶、襯衫、與西服的紐約、北卡羅來納州、和馬薩諸塞州的工廠，轉型生產口罩與防護服。預計轉型後每日可生產多達15萬個口罩，以協助提供防護設備予醫護人員和其他正在對抗新冠肺炎的醫院和其他機構。

品牌CEO Claudio Del Vecchio表示：「我們認為這是一種責任，是Brooks Brothers品牌DNA的一部分。這些充滿挑戰的時代正在影響著我們所有人。我們非常感謝現在正與全球大流行的新冠肺炎抗戰的前線醫務人員，也很榮幸能盡一份力，與我們的零售同業一起提供防護口罩給目前急需的醫療保健系統。」

Brooks Brothers一直與聯邦和州官員、工作隊、幾個主要醫療照護系統、以及其他市政當局和組織保持聯繫，並與Stop the Spread結盟，該組織為在華盛頓特區和美國各地工作的志願CEO聯盟，旨在激發行動並支持政府應對COVID-19。