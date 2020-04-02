寶島眼鏡邁入40周年，邀請徐若瑄擔任40周年品牌代言人，徐若瑄替寶島眼鏡代言拍攝廣告，廣告運用一鏡到底手法拍攝，讓她直呼：「快崩潰了！」近期因疫情升溫，徐若瑄也透露了幾招眼睛防疫護目法，包括勤洗手消毒、注意不要揉眼睛、減少隱形眼鏡配戴時間，私下盡量配戴眼鏡。

這次廣告腳本影像風格取經自電影《從前有個好萊塢》中復古時尚氛圍，一鏡到底的運鏡手法則是向年度最佳影片《1917》致敬，徐若瑄開拍前除了不斷的練習走位、調整鏡位，台詞更是一句都不能忘，短短30秒廣告因一點小NG就得全部重來，以至於從彩排到正式拍攝整整耗時2天，讓她直呼「快崩潰了」！

徐若瑄替寶島眼鏡拍攝廣告。（寶島眼鏡提供）

擁有招牌電眼的徐若瑄這次戴上復古造型與時尚兼具的眼鏡，勾人大眼依舊ㄇ。透露自己和多數人一樣，無論工作或閱讀都需要大量用眼，「養成良好生活習慣很重要，對我來說眼部的保養是最不可或缺的」。除保養外，徐若瑄表示最在意戴眼鏡看遠看近時，眼鏡拿上又拿下的，既不方便看起來又不夠俐落、有氣勢，因代言機會接觸寶島眼鏡「i 鏡片」，發現其中「漸進系列」能夠讓她在閱讀時、會議中、野外遠景場勘時眼睛都能輕鬆應對，長時間的看劇本、會議、勘景讓她工作更輕鬆。

即日起到寶島眼鏡，配鏡不限金額即贈護目鏡乙支。另外還有消費折扣，選購日本品牌 NEOS i 鏡片系列只要2980元起。4月期間使用街口支付最高再享11%回饋。