新冠疫情爆發各家航空業均受影響，而減少航班的空姊更能看到她們多曬日常美照，而要介紹的這位正妹空姊芝吟（Cynthia Chen）氣質出眾，擁有雪白肌及一雙修長美腿成功吸引到4.4萬粉絲追蹤。
正妹空姐芝吟（Cynthia Chen）有張親和力十足的甜美臉蛋，在IG上時常放送制服美照，讓制服控的粉絲為之驚豔，最近因疫情影響更能一窺這位空姊的日常，因戴口罩而有出小粉刺的她不忘提醒大家保養肌膚。
在休假的期間也沒閒著，穿著淺咖啡色的平口一字領，前往手作坊彎著腰洩上帝視角玩起帆布袋畫作(應該是塗鴉吧！)，而在更早情人節時間，她也不忘在社群平台PO出美照跟粉絲互動，她寫下：「最近砍班都宅在家，所以就沒照片可更啦，用舊照來個情人節快樂囉！」只見她畫著電力十足的眼妝，配上優雅的唇色就像天生的自然美女一樣，不過她的服裝可是心機十足，這件黑色平口服裝大方露出白皙的肩膀，側面更直接凸顯出巨胸曲線，豐滿上圍的畫面超逼人。
芝吟不僅擁有S型好身材，更連長腿都具備，這回性感又甜美的回眸一笑令不少網友看了大讚：「真的會戀愛」、「女神」、「我戀愛了」。
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