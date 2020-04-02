最近除了新冠肺炎以外，在社群網站上討論度最高的，莫過於是Switch的遊戲《集合啦！動物森友會》，不管是大人小孩都瘋迷在建造自己的「無人島」，在日本推出首3天就銷出188萬套，打破了Switch的遊戲中首周銷量，就連財政部的臉書官方粉絲團都用了遊戲中的梗，笑說「集合啦！違反居家隔離亂跑之友會」，行政院長蘇貞昌也參一咖說「罰款不得以鈴錢折抵」，可見在緊張的疫情下，這遊戲的確正好帶給了大家歡樂氣氛。

《集合啦！動物森友會》遊戲中，玩家需要從零開始靠自己建設道具、家具、必需品。（任天堂官網）

《集合啦！動物森友會》是由任天堂企劃製作本部開發的遊戲，雖然已是同系列中的第7款作品，但卻是首次繁中化的版本，打著「因為什麼都沒有，所以什麼都做得到」的口號，因此遊戲中的自由度相當高，玩家需要在無人島上，從零開始靠自己建設道具、家具、必需品等，更要釣魚、捕捉昆蟲等，以換取「鈴錢」去付遊戲中的活動費用及債務，還能與其他的動物互動。

甫進入《集合啦！動物森友會》的無人島上時，遊戲角色「狸克」會讓玩家自行搭建帳篷。（任天堂官網）

《集合啦！動物森友會》其中一個最吸引玩家的特色，正是可以讓大家自定個人的外貌。（任天堂官網）

不過遊戲吸引玩家一直增加的原因，不外乎是遊戲的客製化內容相當多，像是玩家能自訂個人的外觀，在國外就有玩家因自己臉上有胎記，而這遊戲中的設定就能讓他在自己的角色臉上，加入屬於他個人的特殊胎記形象，而且更有輪椅造型等可自行設定，而且玩家更能自己布置所在地，像不少香港玩家角色都把防毒面具戴上，而且「口罩裝」更成為了遊戲中最熱門的選項之一，可是相當豐富的自定義化設計。

《集合啦！動物森友會》遊戲中玩家都會配備由遊戲重心「狸克」所提供的Nook特製手機，玩家可透過其作拍照、查看地圖等在無人島上所需的APP。（任天堂官網）

但在這新冠肺炎的影響下，這遊戲最療癒的，相信就是能「外出」，以及其他玩家互動，不僅因為在遊戲中與現實時間同步，像踏入4月後就有玩家能在島上看到櫻花，更因其支援最多8人連線，玩家可到朋友的島上遊玩，像最近就有玩家在遊戲中舉行婚禮、畢業禮及簽書會等活動，日本網路媒體Livedoor更嘗試在無人島中建立會議室，取代Skype等軟體去作網路會議，不過卻因玩家交流的句子字數有限制，在溝通不良的狀況下，就有職員就跑去釣魚、參觀，成為了遠距離工作的趣事，也讓大家的防疫生活多了點樂趣及寄託。