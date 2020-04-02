中央流行疫情指揮中心宣布公共空間社交距離原則後，微風集團全力配合並要求各館廠商，共同提供安心、安全的因應措施。為了讓防疫社交距離印象能夠更清楚明瞭傳遞給顧客，即日起於各館都有「1.5M Love」標語，藉此提醒顧客用愛維持室內1.5公尺以上的社交距離。

微風南山入口處和星空塔餐廳都有紅外線熱像儀，為出入顧客量體溫把關。（微風提供）

微風南山入口處和星空塔餐廳都有紅外線熱像儀，為出入顧客量體溫把關。（微風提供）

並同步運用微風松高、 微風南山外牆LED燈及館內電視牆持續露出「1.5M Love」形象，加強宣導政府防疫政策。3家Breeze Super收銀台前也製作專屬地貼，提醒顧客保護自己也保護他人。

微風集團設計「最佳防疫社交距離」形象圖，符合集團時尚意象。（微風提供）

疫情期間各館也設置紅外線熱像儀，時時掌控入館人員體溫，並全面實施日日排換氣、手扶梯/電梯/門把按 鍵加強酒精消毒、免治馬桶每小時消毒（包含一般馬桶）等基本防疫措施守護顧客。

Breeze Super有「最佳防疫社交距離」地貼示意圖。（微風提供）

且於各館出入口、餐廳、育嬰室、各服務台設置消毒酒精設備、廁所設置洗手乳及馬桶酒精消毒，讓顧客入館時主動使用。館內也不定期安排行動防疫大使巡館，由行動防疫大使準備隨身酒精，隨時隨地提供需要消毒的顧客使用。