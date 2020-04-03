這幾個星座戀愛時很難動真情，若動了真心則會非常寵愛情人，所以如果被他真心愛上真的很幸運！

▍第四名：雙子座

雙子難動情，主要很難分辨，不僅是戀愛的對象，就連他自己有時候也很難看清自己的內心（因為不想表現得很在意）。他們社交能力強，人也活潑有趣，身邊的異性自然很多，曖昧的對像也太多，導致雙子對戀愛的期待不高。而雙子自己看過了太多鶯鶯燕燕，內心很難再被打動。

▍第三名：獅子座

獅子座屬於難動情，一旦動情就可能是一生的那種。因為獅子本身就很傲嬌，能滿足他心中標準的人真的不多。有時候看似兩個人就要在一起了，也會因為一些細節或觀念讓獅子再一次心如止水。比如：遇到一個各方面不錯的人，開始有些心動，卻無意間聽到對方炫耀自己的資本，就會讓獅子一下子由心動變成唾棄。那些能徹底讓獅子動心的人還真的不多。

▍第二名：射手座

射手座就像草原上的野馬，只想馳騁在無邊無際的原野。他們的心更願意去流浪去旅行，很難為了一個人而停下腳步。尤其是他們看慣了人世風景，見過各種真真假假，對愛情的期待太低，這也是很難讓他們動情的原因。

▍第一名：天蠍座

天蠍座內心的防禦系統很多，想徹底走進他們心中著實很難。在沒有遇到真愛之前，他們依然會戀愛，甚至為愛鼓掌。這裡提醒下大家：不要以為自己為愛獻身就能換來天蠍的真情，不存在的。不過也不要太緊張，天蠍一旦動情是會很在意的，也會表現得比較明顯。他們之所以這麼不輕易動情、或者忽冷忽熱是因為沒有安全感，害怕背叛。

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