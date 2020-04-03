在IG上以甜美外表、柔軟又性感的好身材吸引上萬粉絲追蹤的韓國瑜珈老師syung.kim_，日前再度分享在家練習瑜珈時的畫面，一個下腰動作讓網友們看得臉紅心跳。

syung.kim_筋骨十分柔軟，似乎什麼動作都難不倒她，她也因為凹凸有致的身材曲線吸引大眾注意成為另外網紅。

近日她再度更新近況，只見她穿著短版細肩帶運動內衣搭配短褲，一臉輕鬆的下腰拉筋，瞬間倒出飽滿雪乳與長腿，網友看到紛紛留言「快掉出來了」、「真厲害」、「忍不住噴鼻血」。

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