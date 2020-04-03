林佩瑤臉蛋美艷、上圍雄偉，雖然去年已離開航空業，仍擁有「最美空姐」的頭銜，她最近為朋友慶生，不僅打扮的相當性感，聚會中還與「華航林依晨」合影，雙姝的高顏值再度引起網友讚嘆。

林佩瑤29日透過社群平台發布一組慶生照，照片中，她為了此場派對盛裝打扮，不只刷上根根分明的睫毛、桃粉色唇膏，還穿著黑色深V低胸洋裝，露出深溝和北半球，幾乎把壽星狠狠比下去。值得一提的是，林佩瑤與「華航林依晨」趙筱葳同框，兩人屬於不同風格的美女，一個美豔性感，一個氣質清純，站在一起相當吸睛。

林佩瑤和「華航林依晨」趙筱葳都是知名美女空姐。（圖／[email protected]林佩瑤 Pei Yao Lin）

此場生日聚會還有一個插曲，林佩瑤和另外三個女性友人到家裡續攤時，由於笑聲太大聲慘被鄰居檢舉，引來警察按門鈴上前關切，「結果一開門警察跟鄰居看見四個濃妝豔抹的女生在家自嗨，就只默默說小聲一點然後就放過我們了」四人大合照時，林佩瑤的頭髮還被一旁的蠟燭燒到，但她天生少根筋沒發現，是女性好友邊尖叫邊幫她打火，她樂觀的說：「幸好火勢很快被她撲滅，然後拿著剪刀在廁所修修剪剪我那些被燒到Q掉的頭毛，幸好我生性樂觀完全沒被影響到心情，整晚聞著我的頭髮燒焦味繼續趴踢！」