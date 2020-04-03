新冠肺炎疫情重創全球，宅在家成為自保、也是保護別人的最佳方法，香奈兒（CHANEL）與大家共體時艱，將於台灣時間今天（4/3）周五晚上7:00，在官方Instagram Stories平台限時動態上，邀請所有人上網聆聽比利時創作型歌手安琪兒 (Angele)的實況表演。

香奈兒邀你「宅在家」，今晚七點在IG限動聽Angele唱歌。（CHANEL提供）

安琪兒 (Angele)是香奈兒春夏眼鏡系列的形象廣告代言人，出生於演藝世家，爸爸是比利時歌手，媽媽是演員，以獨特的時尚風格和溫柔清澈的嗓音在歐美年輕人中迅速走紅。