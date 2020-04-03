香奈兒邀你宅在家 今晚聽Angele唱歌 16:222020/04/03 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情重創全球，宅在家成為自保、也是保護別人的最佳方法，香奈兒（CHANEL）與大家共體時艱，將於台灣時間今天（4/3）周五晚上7:00，在官方Instagram Stories平台限時動態上，邀請所有人上網聆聽比利時創作型歌手安琪兒 (Angele)的實況表演。 香奈兒邀你「宅在家」，今晚七點在IG限動聽Angele唱歌。（CHANEL提供） 安琪兒 (Angele)是香奈兒春夏眼鏡系列的形象廣告代言人，出生於演藝世家，爸爸是比利時歌手，媽媽是演員，以獨特的時尚風格和溫柔清澈的嗓音在歐美年輕人中迅速走紅。 #香奈兒 #Angele #宅在家 #比利時 #安琪兒 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫不出國 精銳打造森林宅 在家像度假 11:592020/03/30 生活 清明連假宅在家 超商咖啡買1送1 04:102020/03/31 時尚消費 《通信網路》宅在家帶動頻寬升級 智易「疫」外受惠 11:592020/03/31 財經 身陷新冠重災區 李安宅在家煮三餐 14:302020/04/01 娛樂 餐館封閉 李安宅在家扮煮夫 04:102020/04/02 國際大事 連假宅在家 小心別掉進三大遊戲詐騙陷阱 11:012020/04/02 科技 防疫宅在家 Candy Crush家族七款遊戲讓你無限續命 15:122020/04/02 科技 獨家直擊／吳克群、威廉鬥牛互尬 疫情肆虐揪女友宅在家 15:312020/04/02 娛樂 《Pokémon GO》4大改變 宅在家跑步掃地都能輕鬆玩 16:342020/04/02 科技 兒子盜刷買電玩 帕金斯氣炸 04:102020/04/03 運動天地 時尚熱門新聞 Angelababy「下半身只穿內褲」辣照被挖！三角洲刺青若隱若現 - 星光 - 時尚 曾莞婷招牌長髮消失 「耳下全光」頂《梨泰院》栗子頭 - 時尚 - 時尚 安妮白襯衫大開「裡面沒穿」 高清拍攝「雪乳三角洲」超清晰 - 星光 - 時尚 最美空姐深V爆乳裝！深夜同框「華航林依晨」警察找上門原因曝光 - 星光 - 時尚 178cm超正老闆娘外套裡沒穿衣！黑bra爆出渾圓雙球 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。