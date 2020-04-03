37歲香港女演員孫慧雪長相清純優雅，因擁有33C魔鬼身材而受封「宅男女神」，她在兩年前生下兒子 Riley 時一度發胖，近日卻發出最新辣照，親身擊破發福的傳聞！只見孫慧雪穿上緊身上衣，盡顯震撼身材，果然成為人妻兼人母身材依舊火爆。

近日孫慧雪在個人 Instagram 上預告，即將會開直播介紹自己飄眉的過程，影片中，她除了對鏡頭放電，更不忘穿上貼身的長袖裸粉色毛衣，再次曬出巨胸，讓姣好身材一覽無遺，讓粉絲們意外全分心，紛紛搞笑留言發問：「求衣服是哪裡買的」、「太集中了吧」、「不愧是最胸辣媽」、「真的太美了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Snow Suen（@snow711）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 19 日 下午 11:52 張貼

而在新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐之下，眾多藝人都會發揮自身的影響力呼籲社會一起抗疫，孫慧雪近日也發揮愛心，到社區中心發口罩與糖果給小朋友們，宣導抗疫觀念，她孫慧雪穿著黑背心配平口上衣，小心機秀出性感的嫩肩，就連參加慈善活動都不忘展示好身材。

在 Instagram 查看這則貼文 Snow Suen（@snow711）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 21 日 上午 1:50 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Snow Suen（@snow711）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 13 日 下午 11:36 張貼