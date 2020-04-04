以下三個星座特別容易在曖昧時被對方當成備胎，情路頗為坎坷！

▍1.白羊座（3.21-4.19）

白羊的世界很單純，對許多事都有明顯的分界，非黑即白，所以當他們愛上一個人的時候，那個人肯定會非常幸福，因為白羊會把他覺得最好的東西都給你，把對你的愛毫無掩飾地展現出來，傾盡所有！

正所謂「得不到的永遠在騷動」，所有送到嘴邊的東西，白羊都沒感覺，因此比起被追求，他們更享受征服他人的快感，以至於在盲目追逐中，變得越來越卑微，被留成了備胎！畢竟白羊都喜歡隨心而動，容易一見鍾情，被愛情沖昏了頭後，往往沒有一點理性，以至於見獵心喜之時，難免誤觸地雷，不小心就成為了備用人員！

不過，就算是已成定局，白羊也不會想著回頭。他們控制力太差了，對感覺非常注重，所以很容易就走極端，然後去追求一切不可能的事情！但好在不管是對過去的執著，還是好鬥的征服欲作祟，他們願意用最卑微地方式來冒險的，一定會是心動過的人。

▍2.天秤座（9.23-10.23）

搖擺的天秤總是需要砝碼來平衡，而這也是他們害怕獨處，總是必須倚賴伴侶的最大原因。所以與其說天秤會成為備胎，不如說他們會成為那人的「知己」。畢竟比起別的備胎來說，他們想要的可能只是那一段美好的感情和親密的陪伴，而不是最終的上位或結果，所以天秤的結局終歸比其他人要好上很多！

但對感情太執著的話，生性隨意的天秤還是會受到很大傷害。尤其是天秤女，軟弱又猶豫不決的性格，讓她們一直被困在感情的深淵當中，不能​​自救也不能被救，只能苦苦掙扎。雖然那時她們的側重點已經不在感情上面，但因為性格本身的緣故，讓自己變得越發放不開，所以當成為備胎之後，天秤就很難擺脫這個頭銜！

畢竟天秤太猶豫了，因為捨不得放手，所以心裡一直念念不忘，當對方回頭再對他們獻殷勤時，他們又不太善於拒絕別人，總想著和平處理這事情，一直拖拖拉拉地，以至於讓對方產生誤會，直接將備胎這件事徹底坐實了！

▍3.雙魚座（2.19-3.20）

對於浪漫多情的雙魚座來說，愛情是他們生活的精神支柱，渴望被愛，渴望被需要，就像是魚離開水就不能活下來般，雙魚是很難離開愛情的滋潤和對愛情的強烈渴望。因此在這種情緒達到頂點的時候，雙魚就會在這種自欺欺人的情況下心甘情願的成為別人的備胎！

因為太愛了，所以才會想要不顧一切的去守護自己的愛情，即使是一直生活在甜蜜的謊言下面，雙魚也是甘之如始，完全割捨不掉！尤其是雙魚座的女生，天真爛漫，她們很容易被甜蜜的謊言欺騙，因為想像力豐富，一直沉浸在自己為自己打造的夢幻世界當中，所以才被迷了眼睛，陷入了一種怪圈，迷惑自己，也迷惑他人，糊里糊塗的就成為了備胎。而等到那時再想要離開，就太難了。

畢竟雙魚迷糊又不懂劃分界限的性格，總是讓自己和身邊許多人都陷入一種曖昧不清的氛圍當中，以至於遭到了不少人的聲討！其實她們只是不懂得選擇不懂得拒絕，才會給了別人希望又讓人失望，最後也將自己都帶進了溝裡。而這種行為正是一種很不成熟的表現，所以等到小魚兒長大了，經歷更多事情后，可能就不會犯同樣的錯誤，更不會成為誰的備胎。

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