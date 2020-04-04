清明連假之後，很快就要迎來悶熱的夏季，不僅季節交替過程易使皮膚引發不適，近來因防疫保護戴上口罩，皮膚長時間悶住，導致許多人皮膚越發敏感，可能導致毛孔變大、皮膚乾燥等問題。想讓毛孔更細緻，清潔是非常重要的一環，快來學會毛孔保養三步驟，讓你戴上口罩仍保有滑嫩、乾淨的肌膚！

▍第1步驟：確實清潔，將髒汙一掃而淨

毛孔清潔的第一步驟即是「確實清潔」，許多人總因為懶惰則未確實地卸妝或清潔。事實上，若未確實清潔容易導致毛孔容易堵塞，進而產生痘痘、粉刺等，肌膚則變得脆弱且乾燥，因此確實清潔是人人回到家皆必要的程序。

確實清潔，將髒汙一掃而淨。（示意圖／shutterstock提供）

▍第2步驟：保養程序做得好，維持水潤膚質

完成清潔程序後，由於肌膚的保濕因子流失，臉呈現較緊繃的狀態，此時則需透過「保養」程序，讓肌膚保有水潤、有彈性的狀態，避免肌膚裡的水份流失。

可使用面膜、保溼精華等保養品為肌膚補水。（示意圖／shutterstock提供）

▍第3步驟：鎖水是保養肌膚的王道

完成保濕程序後，只是減緩水份蒸發的速度，並未將水份保留在肌膚裡，尤其在乾燥的環境，水份蒸發的速度加快，因此第三步驟則是保養肌膚的王道「鎖水」，透過其能夠鎖住肌膚裡的水分，使肌膚更加柔嫩，讓你擁有喝飽水的肌膚睡一晚好眠，隔天上妝更服貼。

使用乳液或乳霜為肌膚鎖水。（示意圖／shutterstock提供）

除了保養品的選擇，面對皮膚狀況，最基本的還是由內養出的保健之道，避免油炸、辛辣飲食的過度刺激，還是很有幫助的。