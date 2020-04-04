34歲女星李毓芬五官立體、氣質高冷性感，去年推出新單曲和愛情電影《絕世情歌》後，鮮少出席公開場合，就連社群平台也不常更新。沒想到上月才發裸照呼籲粉絲注意健康，這幾天又曬出一張美照，美尻和結實美腿線條全都露，再度辣翻網友的眼睛。

李毓芬2月18日因新冠肺炎持續延燒，曬出兩張性感照溫馨喊話，其中一張身上看不到任何一件衣服，只用黑白相間的毛毯遮住重點部位，若隱若現的性感相當撩人，過了一個多月，她又發出一張辣照，寫道：「單曲發行到現在還存著的照片…蠻喜歡」畫面中，李毓芬慵懶地側躺在藍色絲滑的布料上，眼神迷濛的看向鏡頭，身上穿著貼身連身衣，即便白色布料很容易放大身形，依舊露出纖細手臂、柳腰、蜜桃臀和大腿，幾乎找不到任何一絲贅肉。

事實上，李毓芬為了在鏡頭前看起來更精瘦，不惜端出「魔鬼菜單」，像是一個禮拜運動六天，尤其著重女生最容易囤積脂肪的腰、腹部，會透過瑜伽、重訓、踩滑輪等訓練核心肌群的方式，讓腹部線條更緊實；飲食部分只吃地瓜、菜葉、沙拉、喝0卡路里運動飲料，幾乎等同「草食性動物」的生活，短短一個禮拜就從46kg降到43kg，成功怒甩3kg重量，不過她也有餓昏頭的時候，「有一天，慰勞自己偷吃了炸雞腿，吃完超級罪惡，馬上去跑步半小時！」