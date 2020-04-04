以下4個星座的男人談戀愛的步調特別緩慢，往往需要很長的觀察期，很常會讓對方誤以為自己沒機會。

▍第四名：天蠍座

天蠍座的內心很複雜，不是不願意敞開心扉，只是害怕愛情也會成為某種交易的手段，他們承受不了這樣的打擊，所以即使一開始喜歡一個人，他們也會表現得不露痕跡。但是如果有一個人一如既往的愛著他，願意用一生的時間和精力走入他的內心，用柔情軟化他內心的傷，那麼他會非常認真的和對方牽手一生

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座的男人，渴望一種溫馨持久的愛，但是目睹了身邊太多轉瞬即逝的愛情，他們有些失望的蜷縮在自己的蟹殼內，安靜的等待生命中也跟自己一樣願意等待的白雪公主。如果某天有一個同樣感情細膩真摯、能給他一生情感依靠的人出現，那麼他也會讓躲藏自己的蟹殼變成保護愛人的武器。

▍第二名：處女座

處女座習慣用批判的眼光看問題，內心中永遠有兩個小人在打架，明明有個非常喜歡的人擺在自己面前，但是內心的另一個小人匯不斷的找出各種毛病否定眼前的完美形象。直到他完全了解眼前這個人基本符合自己內心擇偶的標準，才會放心付出自己所有的愛。

▍第一名：摩羯座

摩羯座即使遇到心儀的對象，他們也不輕易的表現出自己的好感，他們覺得愛情就等同於婚姻，他不想成為那種吃完就拍屁股走人的混蛋，責任在他們心中重如泰山。在經過認識、覺得對方的人生觀和價值觀都跟自己契合，且對方明確的對自己也有好感時，他才會敞開愛的懷抱盡情享受愛的溫馨。

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