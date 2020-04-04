隨著教育的普及化，各行各業都出現工作能力突出的女性，泰國有名26歲的女醫生，從學生時代就非常火紅，因為她的臉蛋非常甜美，身材也很勻稱，可說是內外兼具。

這名泰國正妹女醫叫Varanya Nganthavee，出生於1994年5月12日，從醫療學校的醫學科系畢業後，正式成為執業醫生替病患看診，她曾透露遇過很離奇的病例，有名患者因耳朵痛了兩天就醫，她檢查後赫然發現一隻活的壁虎對方頭部，緊急把壁虎從耳朵拉出來，為了壁虎留下尾巴在耳道裡，她還請別的專科醫生做全面性的檢驗，確定沒事才放心，此舉也被醫生同事們大讚很細心。

除了在工作上拿出專業度，私底下的她還是模特兒，常常分享許多辣照，可以看到她脫下白袍後，皮膚不但雪白無瑕，玲瓏有緻的曲線更是讓人移不開視線。

Varanya Nganthavee還有一位妹妹，兩個人的神韻和氣質都非常甜美，原來好基因都來自母親，母女三人站在一起，高顏值的組合令網友讚嘆不已。