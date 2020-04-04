Youtuber「這群人」成員木星（林牧昕）個性直爽不做作，生動又浮誇的演技頗受網友喜愛。她近日和朋友相約爬山，當展瑞在錄限時動態時，她緊急喬出豐滿胸型，笑說：「喬奶是基本禮貌好嗎！」

木星26日PO出一系列美照，透露：「今天跟大團去爬山，腿直接軟掉」開玩笑說軟掉的程度跟曼波魚相當，照片中，她隨興地坐在海邊的石頭上，解開粉紅色外套的拉鍊，微微滑落肩膀，露出裡面的黑色運動內衣，胸前挖空的設計使得深溝和北半球呼之欲出，下半身搭配貼腿運動褲，不難看出身材真的很勻稱。

在 Instagram 查看這則貼文 今天跟大團去爬山，腿直接軟掉，你們知道曼波魚嗎？就是這麼軟💧🦵🤏 這群人木星（@gillingraze）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 26 日 上午 3:37 張貼

木星的隱乳好身材驚豔眾人，引起網友接連讚嘆：「喬得很好耶 美死了」、「太辣」、「爬山這麼有誠意」連好友白癡公主都稱讚：「我也看到了你胸前的小山」她笑回：「爬山穿搭！」

這已經不是木星第一次解放好身材，她在今年跨年晚會穿著貼身又易透的上衣，讓雙球和內衣顏色都一覽無遺，當時引起一陣騷動，木星也搞笑地回應：「我H罩杯啊！你不知？」