如果校園裡出現超正的火辣女老師，是不是會讓同學們瞬間變得超愛上課呢？近日，網路上出現一位號稱「台灣最美英語講師」，不僅長相精緻，身材更是火辣破表，只見她穿著微透明的白色絲綢襯衫，下身則是一件裸色包臀窄裙，果真性感到犯規。

這位「最美英語講師」名叫小花（Rebeca），不僅胸前有著渾圓的神級大奶，更有著白皙到發光的燈泡肌，從頭到腳的狀態都超好，私底下的她喜愛到處玩，從她日常分享的美照中，可看出她毫不吝嗇展現身材，尤其穿上泳衣時，再套上半濕的水手服，超會誘惑粉絲。

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在 Instagram 查看這則貼文 🎀 ᴿᴱᴮᴱᶜᴬ小花ᵕ̈☽⋆🐈（@rebeca.peng）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 10 日 上午 6:25 張貼

如果想跟小花一樣擁有纖瘦的身材，絕對要靠勤勞運動！她時不時就會發出健身的福利照，單穿BRA大方自拍，呼籲大家動起來。

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事實上，身材姣好的小花早在大學時期就是展場的兼職模特兒，不論是車模還是Cosplay動畫角色都難不倒她，沒想到除了清純的天使臉孔，她更有著強大的商業頭腦，除了當講師，她也在研讀催眠師的相關課程，完全是學霸女神。

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