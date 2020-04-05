以下三個星座因為性格的關係，追求者很少，根本是桃花絕緣體！

▍1.處女座

處女座應該是12星座中最難搞定的一個，他們做事挑剔，毒舌，不給任何人留情面，所以和處女相處有時可謂是非常艱難的一件事情！稍不注意，就會受到處女最嚴厲的攻擊，即使是最親近的人，他們也很少會溫柔對待！再來就是處女的心理防線太高了，待人處事總是非常高冷，給人一種很難親近的感覺，以至於被他外表迷惑，而主動退縮的追求者變得越來越多，敢撩的也就越來越少了！

但其實處女還是很可愛的，他們有時不主動，不說話，只是因為性格內斂有點害羞罷了！和天蠍一樣，高冷的外表只是他們抵禦不喜歡的人的盔甲，其實處女的內心還是很柔軟。雖然喜歡追求完美，很難滿足，但這都只是在不喜歡你的基礎上，如果被成功攻略，也會擺出一副很乖順的樣子，十分招人憐愛！

其實並不是處女難追，而是懂他們的人太少了，因為性格鮮明，太過於突出，所以才顯得很難駕馭！但如果是真心喜歡處女的人就根本不會有處女難追的想法，因為他們都知道處女的禁忌在哪裡，完全不會主動去踩雷，所以他們追求處女的時候，才會那麼順利。而覺得處女難追的人，只能說他們只是沒用到真心罷了！

▍2.天蠍座

天蠍的愛情一般分為兩種：一個是一見鍾情，另一個就是一見感覺還不錯，至於那些第一印象就無感的人，努力再久也很難獲得他們的真心！畢竟天蠍的防備心太高了，他們很重視自己的感官，如果第一印像不好，就算相處再久也很難扭轉他們對你的看法！因此天蠍很難撩，更難追，他們從不給自己不喜歡的人機會，而能成功走進他們心裡的人又太少了，所以天蠍總是給人一種很高冷的感覺，很難靠近！

再就是天蠍的第六感太強了，他們很會注意細節，分析人心，所以身邊人的大部分心思都能猜的一清二楚。因此你在天蠍面前總有一種被扒光的感覺，讓自己非常不適，以至於在天蠍這種另類的相處方式下漸漸退縮！

其實想要追天蠍，說難也不是很難，只要用一顆真心對待，相信再高冷的雪山也有融化的時候！畢竟他們和雙魚一樣，對愛情都極度的認真，儼然將其當成信仰般推崇，所以如果你是帶著其他目的來接近他們，肯定會被天蠍報復！再就是追求者的內心一定要十分強大，比如白羊這種沒心沒肺的就非常適合，不然一被天蠍傷害了就馬上退縮，很容易被他們永久封鎖！

▍3.獅子座

獅子雖然在圈子裡一直是領頭，閃閃發光的人物，但敢主動追求他們的人卻少之又少。尤其是獅子座的女生，雖然欣賞他們的人很多，但想要將其變成自己伴侶的卻非常少！畢竟獅子的問題太多了，尤其是他們火爆的脾氣，更是成為許多人頭疼的重點。性子太急，又很少聽進別人的勸告，以至於經常和身邊的人發生矛盾，像個小辣椒似的，吃一點就炸！

再就是他們太強勢了，自尊心很強，骨子裡非常清高，所以想要追他們只能伏低做小，不能進行任何抵抗和反駁，不然很容易受到他們的攻擊！畢竟獅子一直都是一個很有自己主見的人，他們對身邊每件事都有自己的規劃和想法，所以獅子很討厭那些駁了自己面子，不按自己劇本行事的人。如果你讓他們下不來台，沒有順應獅子的心意，就很容易被他們討厭，將你列為拒絕交往對象！

要知道獅子的魅力可謂是非常亮眼，像太陽一樣，四射的光芒讓人難以抗拒，只是因為脾氣和性格，所以追求者才會那麼少。其實獅子也很好追，只要順著他們來，給足他們面子，獅子就會感到非常滿足，然後像一隻貓咪般那麼乖順！

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