奧斯塔羅12星座一週運勢熱騰騰出爐囉！本週射手座事業運最旺，獅子座愛情運最旺，摩羯座金錢運最旺。另外天蠍座事業運需要留意，摩羯座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:橘色

幸運數字:10

整體運勢★★

解析:下周牡羊座朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但卻始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助，奧斯會建議下周要收起那些驕傲，適時的接受外援，情況會改善許多喔！

▍金牛座

開運顏色:藍色

幸運數字: 52

整體運勢★★★★

解析:對於現況感到不太滿意，積極的想突破現況，會是挺上進的一周。另外奧斯提醒金牛朋友下周的自負大上許多，面對與他人相處或討論事情時，記得要多收起點自負，另外下周亦有三分鐘熱度的狀況，奧斯提醒要多注意囉！

▍雙子座

開運顏色:白色

幸運數字: 63

整體運勢★★★

解析:下周雙子朋友則顯得消極許多，在面對長久以來熟悉的事物或是工作，也較提不起勁，有一部分原因是意會到自己的不足，也正開始思考增進自己實力的方式。另一部分則是因為下周注意力被其他事物吸引了，面對事情不再那麼的專注，奧斯提醒下周注意一下事情的輕重緩急，別花太多心思在一些不重要的事情上而耽誤了該做的事喔！

▍巨蟹座

開運顏色:紫色

幸運數字:85

整體運勢★★★

解析:巨蟹座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況下周不再如此強烈，下周在面對事情上，會較被動些，奧斯建議下周面對人事物要在主動些，要不下周的被動將影響許多後續狀況唷！

▍獅子座

開運顏色:綠色

幸運數字:96

整體運勢★★★★

解析:下周獅子的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會。另奧斯要提醒，雖然行動力的提升讓你在下周顯得積極許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況，所以下周在處理事情或是付諸行動前記得要再多想一下，以免結果不盡理想喔！

▍處女座

開運顏色:黃色

幸運數字:43

整體運勢★★★★

解析:下周處女朋友要好好把握，過去的辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告下一個段落，這樣難得的安穩可是嚮往已久的。但奧斯難免要提醒一下，雖然下周會是個豐收安逸的一周，但也別因此停下努力的腳步，休息之後還是要繼續邁步向前，向下一階段的目標前進喔！

▍天秤座

開運顏色:天空藍

幸運數字:08

整體運勢★★★★★

解析:下周天秤朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，對於目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一周，一直以來想做卻始終沒行動的事情，也可以安排在下周進行，將會有頗大的熱情讓你延續下去喔！

▍天蠍座

開運顏色:橄欖綠

幸運數字:36

整體運勢★★★

解析:不滿足的感覺將充斥在下周天蠍朋友的生活，但這樣的不滿足並非外在的影響，主要會是內心自己製造出來的想法，而這樣的狀況也將導致下周推掉些好機會，讓自己脫離了成功的可能，所以奧斯提醒下周要多加注意上述狀況囉！

▍射手座

開運顏色:粉紅色

幸運數字:55

整體運勢★★★★

解析:過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，這也讓射手朋友一直以來的緊繃在下周終於可以稍稍喘息一下了。話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要找事情讓自己始終是忙碌的狀態囉！

▍魔羯座

開運顏色:褐色

幸運數字:13

整體運勢★★

解析:下周摩羯朋友則顯的小心許多，面對許多事情都放不開自己，原因大多是因為自己尚未準備好，所以無法正面的對於事情，也因為過度的保護自己及放不開，讓自己的發展受到了許多的限制，而這樣的狀況也影響的下周你的錢財方面，有守財奴的狀況！

▍水瓶座

開運顏色:灰色

幸運數字:70

整體運勢★★

解析:下周水瓶朋友的信心度與堅持度下降許多，在面臨事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒下周在面對事情時的堅持度要再高一點，會比較好喔！另外也要注意一下注意三分鐘熱度的狀況存在，簡而言之下周如何延續熱情將會是需要學習的課題喔！

▍雙魚座

開運顏色:銀色

幸運數字:36

整體運勢★★★

解析:下周雙魚朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺，不管這樣的狀況是重新邁步前的喘息又或者是努力已久後的休息，下周都將呈現沉思休息的狀態，因此奧斯建議下周適時的放鬆自己是相當重要的喔！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】