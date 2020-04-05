近期在網球界出現了一位引發轟動的15歲網球美少女，由於她的長相宛如洋娃娃般精緻，某些角度下更激似女星艾瑪華森，因此被封為「網球界妙麗」、「網球界艾瑪華森」，目前她在個人IG上已累積了62.7萬位追蹤者。

近日，伴隨新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐歐美國家，Makenzie Raine 特別在IG發出美照替粉絲們解悶，只見她換上超短版緊身衣大秀結實腹肌，惹火剪裁幾乎是在雙球的下緣，更配上一張爬上圍籬的圖，搞笑寫下：「第二張照片是我逃離隔離區的樣子。」但她還是呼籲大家要待在家，好好抗疫啦～

這位正妹是來自美國網球協會的青少年選手 Makenzie Raine，擁有172公分的姣好身型和空靈的五官，不論是穿上背心、短裙還是緊身褲，都藏不住她一雙逆天長腿，光看她上場練球就是一種享受，舉手投足都超有魅力，私下她也時常接下模特兒的拍攝工作。

從 Makenzie Raine 努力練球的PO文中就可以感受到她的青春熱情，如今女神莎拉波娃已經宣告引退女網球壇，大家也對於接下來的新生代有著超高期待，不知道外貌與實力都備受關注的 Makenzie Raine 會不會接棒成功呢？

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