近期在網球界出現了一位引發轟動的15歲網球美少女，由於她的長相宛如洋娃娃般精緻，某些角度下更激似女星艾瑪華森，因此被封為「網球界妙麗」、「網球界艾瑪華森」，目前她在個人IG上已累積了62.7萬位追蹤者。

近日，伴隨新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐歐美國家，Makenzie Raine 特別在IG發出美照替粉絲們解悶，只見她換上超短版緊身衣大秀結實腹肌，惹火剪裁幾乎是在雙球的下緣，更配上一張爬上圍籬的圖，搞笑寫下：「第二張照片是我逃離隔離區的樣子。」但她還是呼籲大家要待在家，好好抗疫啦～

在 Instagram 查看這則貼文 𝓜𝓪𝓴𝓮𝓷𝔃𝓲𝓮 𝓡𝓪𝓲𝓷𝓮 🦋（@makenzie_raine）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 26 日 下午 5:42 張貼

這位正妹是來自美國網球協會的青少年選手 Makenzie Raine，擁有172公分的姣好身型和空靈的五官，不論是穿上背心、短裙還是緊身褲，都藏不住她一雙逆天長腿，光看她上場練球就是一種享受，舉手投足都超有魅力，私下她也時常接下模特兒的拍攝工作。

在 Instagram 查看這則貼文 𝓜𝓪𝓴𝓮𝓷𝔃𝓲𝓮 𝓡𝓪𝓲𝓷𝓮 🦋（@makenzie_raine）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 19 日 下午 5:44 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 𝓜𝓪𝓴𝓮𝓷𝔃𝓲𝓮 𝓡𝓪𝓲𝓷𝓮 🦋（@makenzie_raine）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 17 日 下午 1:19 張貼

從 Makenzie Raine 努力練球的PO文中就可以感受到她的青春熱情，如今女神莎拉波娃已經宣告引退女網球壇，大家也對於接下來的新生代有著超高期待，不知道外貌與實力都備受關注的 Makenzie Raine 會不會接棒成功呢？

在 Instagram 查看這則貼文 𝓜𝓪𝓴𝓮𝓷𝔃𝓲𝓮 𝓡𝓪𝓲𝓷𝓮 🦋（@makenzie_raine）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 9 日 上午 11:13 張貼