來自馬來西亞的辣媽 Yumiko 身材姣好，曾入選當地「百大星級網紅獎」中的2019百大影響力之星獎，以及2016年百大最性感女性，火辣身材及美貌實力都備受肯定。近期馬來西亞為了防止新冠肺炎疫情持續擴散，除了鎖國之外，也呼籲大家少出門，對此，Yumiko 便在IG上分享自己的居家隔離日常，身穿低胸上衣就入鏡，成攻製造話題。

照片中，Yumiko 穿上超緊身的大紅色T恤，低胸設計大方釋放渾圓的豐滿雙球，下身則搭配黑色皮質熱褲，展現雪白的長腿，就連腿根都看得相當清楚，尺度十分驚人，但想必是在家太無趣，她俏皮表示：「終於過上豬的生活，感覺豬活得也不容易。」

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另外，Yumiko 也把寶貝女兒抓來一起拍抖音，兩人分別在影片中熱舞，粉絲們看到她的甜笑全被融化，紛紛留言回應：「在家很閒是嗎？」、「真的太美了」、「女兒也好可愛」、「好有愛的一家人」、「敲碗更多辣照」。

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