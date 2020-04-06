女星魏蔓從模特兒出道，後深耕戲劇圈演出《飛魚高校生》、《噗通噗通我愛你》等打開知名度，最近新冠肺炎越演越烈，她特地在網路宣導防疫觀念，隨文附上一張辣照狂吸網友眼球！

魏蔓為了防疫，特地PO出一篇宣導文倡導衛生和戴口罩的重要性，「洗手肥皂要仔細、面面、指指、點點俱到，最近也盡量不要留指甲吧…指甲縫容易藏污納垢，戴口罩千萬記得『不要摸口罩外層！』」她解釋口罩外層佈滿看不見的髒汙和病毒，如果摸了沒有立即洗手，「不小心又播（撥）瀏海、揉眼睛、摳鼻子、抓頭、搔癢、挖耳朵、吃手手，那口罩跟沒戴一樣....」

隨文她附上一張圖文不符的照片，只見魏蔓放下一頭褐色長髮，穿著灰色的連身長裙，貼身剪裁勾勒渾圓胸型、纖細腰身和蜜桃臀，轉過身背後還有一個大開洞，露出白皙的美背，配上她甜美的笑容，贏得網友「天使臉孔魔鬼身材」、「美炸了」、「曲線很可以」等讚美。