以下3組星座配對就算一開始能互相吸引進而交往，也容易因為個性不合分手。

▍1.金牛和射手

土象的金牛和火象的射手應該是反差最大的一對組合，一個內向一個外向，一個實際一個虛浮，一個動一個靜，所以即使剛在一起時都非常開心，日子長了之後，還是會出現不少問題！畢竟兩人對家庭的理解就有著明顯的差別，金牛總是家庭至上，而射手又從來都不願被家庭束縛，所以被強行組合在一起，雙方都不會快樂！

畢竟熱情且動情激素分泌旺盛的射手，遇到一個生活步調緩慢、淡如白開水的牛兒，肯定會感到非常煩躁。要知道，金牛就像是射手的反面，射手可以能說會道，嚮往著刺激充滿著樂趣的人生，但金牛卻沉默寡言，喜歡穩定平淡的生活；射手花錢大手大腳，金牛卻生活節儉，很少肆意花錢；一個性格保守，喜歡細水流長的愛情，另一個滿懷浪漫，喜歡驚喜不斷的生活；一個脾氣執拗，不懂得變通，另一個性格灑脫，見一個愛一個，做什麼事都只有三分鐘熱度，可見這對星座CP從性格上看就有多麼不搭。

極少的共同點，很多的不同習性，讓金牛和射手都一直處於忍耐當中，就像一個氣球，吹的小了可能沒太大問題，但吹到飽和的時候，一根細小的針就能讓兩人瞬間炸開。因此如果要維繫感情的話可能需要雙方做出很大的努力，不然連維持平時生活上的相處都非常艱難！

▍2. 處女和白羊

在生活中，大多數處女對易衝動、看來積極又強勢的羊兒可能會很感興趣，但兩人相處久了之後，矛盾就會變得非常突出，生活上的一點瑣事就能引發長時間的爭執，以至於讓最初的那份悸動隨著爭吵慢慢消失！因此白羊和處女雖然很容易互相吸引，卻很難接受對方在生活上習性，簡直是一對小冤家，相愛相殺，誰也不能理解對方的作風，然後慢慢地變得有緣無分！

其實白羊和處女最初相處時，還是會因他的細心和體貼所而著迷，但相處時間久了之後，小羊就很難忍受處女這種漫步緩跑式的愛情。那時他們的心態有了極大的變化，對處女什麼都愛斤斤計較的性格感到十分厭煩。要知道，白羊是個極其喜歡刺激的人，他們對許多事都只有三分鐘的熱度，行事風格大大咧咧，所以小羊很難理解處女那種吹毛求疵的處事方式。相處太久，白羊就會遺忘戀愛初期時處女美好的一面，而是對他們挑剔，龜毛，小心眼的壞毛病越發在意。等到那時，白羊不僅會經常將處女氣得亂發脾氣，還會故意攪亂一些小細節逼瘋他們，然後讓兩人越發互看不順眼！

但如果白羊和處女執意要在一起的話，也不是沒有發展的可能，只是兩人要付出比其他人更多的愛。這種愛能多到讓處女對白羊變得更有耐心，不再介意他的莽撞，挑剔他的缺點。多到讓白羊變得更加沉穩，不再厭煩處女的嘮叨，多檢討自己的言行，只有這樣才能讓雙方的關係變得和諧！

▍3.水瓶和巨蟹

巨蟹和與水瓶也是截然不同的兩種類型，因此很難找到雙方的共性，就好比建立在沙上的城堡，外表看似瑰麗浪漫，終究易因缺乏根基而難以久固，所以在經過長時間的洗禮後，兩人肯定會由於各種摩擦而分道揚鑣！畢竟巨蟹太感性，他們總是在渴望心靈上的讀懂和共鳴，渴望釋放情緒，渴望能一直得到對方的憐惜，但遇見水瓶，就像撬不開的蚌殼般，很難打動他們的心，以至於讓自己一直得不到滿足。倘若長時間如此，最終結局只能是巨蟹崩潰，水瓶感到非常憋屈！

畢竟水瓶太不走尋常路了，因為喜歡一直沉迷在自己的精神世界當中，所以許多方面，都很難顧及到巨蟹的感受，給不了巨蟹最想要的安全感！所以在巨蟹眼裡，水瓶大多時候都顯得太過於冷漠，彷彿沒有投入到這段感情的世界當中，以至於讓這段感情總是處於搖搖欲墜的狀態，很難順利進行！

再就是兩人思考問題的模式差別太大了，一個喜歡理性選擇，另一個只忠於內心和情感，所以在思想上兩人就會發生很多的碰撞，互相越發不能理解對方！所以除非水瓶足夠成熟，又有足夠的耐心，能完全理解巨蟹的情緒化和不安，否則兩人之間的間隙只會越來越大！

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