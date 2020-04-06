以年度夯劇《三生三世枕上書》活躍在戲劇圈的大陸女星迪麗熱巴，除了長相逆天，更連身材都屬於魔鬼等級！除了皮膚超白皙，更有著纖腰細長腿，但近日因新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，導致眾多藝人的工作都停擺，熱巴就公開透露「自己胖了！」還驚人地放上肥肉擠出褲頭的照片，讓大批粉絲全被嚇到。

身為「新疆四美」之一的迪麗熱巴因演出《三生三世十里桃花》爆紅，後續繼續接演「白鳳九」的續集《三生三世枕上書》，自然演技頗受粉絲好評，而私下的她個性親民又俏皮，時不時就會在社群平台跟大家互動，更會貼出搞笑照片，近日她先放上一張顯示體重59.3公斤的圖片，表示：「這不是我的體重各位，只是想說最近胖了。」

迪麗熱巴上傳圖片搞笑表示「自己胖了」。（圖／摘自微博@Dear-迪丽热巴）

一篇還不夠，只見迪麗熱巴又隨即在微博發出另一張小腹擠出牛仔褲的圖，再度表示：「最近～」搞笑說出自己身材走樣，後續工作室也加入行列，轉發她的貼文順便回應：「迪迪辦公室這邊發來溫馨提醒，保持健康，保持體重不要再上漲。」瞬間逗樂大票粉絲：「超級真性情」、「小迪胖了也很美」、「我就喜歡她胖」、「不要再控制體重」。