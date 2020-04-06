45歲的電音女神「姐姐」謝金燕近年來轉型成時尚咖，去年自掏腰包征戰歐洲時裝周，臉蛋也彷彿吃了回春藥越來越年輕，甚至引起「整形說」。日前，她為工作穿上短版貼身衣，超狂曲線全都露，讓粉絲驚呼連連！

全球因疫情開啟了失業潮，但謝金燕不受影響，1日PO出奶昔代言的廣告形象正片，她綁著高馬尾，身穿灰色貼身薄上衣、黑色老爺褲，胸型完全藏不住，就連苦練許久的腹肌線條都超明顯，完全看不出是45歲的媽媽。

新冠肺炎持續延燒，許多人都不敢外出運動，一樣宅在家的謝金燕並沒有因此鬆懈，她善意地叮嚀網友：「防疫時期待在家追劇別坐著，邊追邊做點適當運動才是正道。」表示電視機旁邊就擺著瑜伽墊，不會追完劇就變成大屁股，她也掀開衣服秀出驚人腹肌，笑說「姐不小心把腹肌練成一顆心了」，超狂的曲線激勵不少網友，紛紛留言討教如何練成，她也不藏私解答：「就是永不放棄！」