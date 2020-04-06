因演出電影《醜女大翻身》而爆紅的37歲女星金亞中(金雅中)，近日在網路上公開她為服飾品牌代言的形象美照演繹春夏流行時尚，其中一套造型小露性感，讓網友們忍不住大讚。
去年底以電影《壞傢伙們：The movie》而再次受到注意的金亞中，近期雖尚未接下新作品，但在品牌釋出的代言形象照中依然引起網友們的討論。只見她穿上多套挺立的套裝以及貼身洋裝化身時尚都會女性，其中一件綠色西裝外套裡搭配短版上衣，露出結實腹肌讓粉絲們看傻了眼，紛紛留言「身材維持得太好了」、「又美又帥氣」。
因演出電影《醜女大翻身》而爆紅的37歲女星金亞中(金雅中)，近日在網路上公開她為服飾品牌代言的形象美照演繹春夏流行時尚，其中一套造型小露性感，讓網友們忍不住大讚。
去年底以電影《壞傢伙們：The movie》而再次受到注意的金亞中，近期雖尚未接下新作品，但在品牌釋出的代言形象照中依然引起網友們的討論。只見她穿上多套挺立的套裝以及貼身洋裝化身時尚都會女性，其中一件綠色西裝外套裡搭配短版上衣，露出結實腹肌讓粉絲們看傻了眼，紛紛留言「身材維持得太好了」、「又美又帥氣」。
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