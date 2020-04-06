以清純娃娃臉配上豐滿上圍的走紅的辣模唐明翎（綽號：小精翎），過去更因代言電玩《神魔之塔》而受到關注，也曾上過美女如雲的綜藝節目《國光幫幫忙》，在小模界名氣不小，目前在IG上已累積9.6萬位追蹤者。近日她特別發出波濤洶湧的辣照，讓粉絲們大飽眼福。

日前，唐明翎分享了自己前往墾丁的度假美照，她穿上火辣的黑色高衩泳裝，現身船帆石風景區，只見她先是轉頭側面看海景，接著轉身使出回眸一笑，輪流秀出前凸後翹的極品身材，尤其從背面看幾乎是丁字褲的尺度，畫面超逼人。

在 Instagram 查看這則貼文 唐明翎（@elvira_1105）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 25 日 下午 6:55 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 唐明翎（@elvira_1105）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 24 日 下午 6:26 張貼

留著一頭亮眼短髮的唐明翎身材姣好，除了胸器傲人，更有著白皙皮膚和纖細螞蟻腰，光是伸出一雙修長美腿就足以迷倒眾人，她也撒嬌表示：「兩張都是我爸拍的，J個（這個）屁屁可以嗎？」讓粉絲一致暴動回覆：「很懂拍 可以拜師了」、「原來爸爸是專屬攝影師」、「爸爸是不是有上過男友拍照班？很會拍」、「蜜桃臀太逆天」。

在 Instagram 查看這則貼文 唐明翎（@elvira_1105）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 26 日 下午 9:39 張貼